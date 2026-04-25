目黒蓮、洗練された“白コーデ”を厳選！王子様感漂うスタイルから爽やかショットまで

端正な顔立ちと高身長の抜群のスタイルで注目を集めるSnow Manの目黒。

ブラックを基調としたスタイルが印象的ないっぽうで、白を取り入れたコーディネートもまた違った魅力を放つ。軽やかさと洗練された雰囲気を引き立てる“白コーデ”は、シンプルながらも印象に残るスタイルのひとつだ。

写真：目黒蓮、洗練された白コーデ厳選カット（全7投稿）

今回は、SNSの投稿で特に反響を集めた目黒の着こなしを厳選して紹介する。

■清潔感がえぐい！白シャツ×デニムの王道コーデ

鮮やかなブルーの壁を背景に、白シャツ×デニムというシンプルなスタイルを軽やかに着こなした目黒。ゆったりとしたシルエットのシャツとワイドデニムの組み合わせが、抜群のスタイルをより引き立てている。

目黒のInstagramに投稿された『キリンビール 晴れ風』のオフショットで、肩の力が抜けた自然体の着こなしが印象的。王道コーディネートをさらりと成立させるあたりに、持ち前の佇まいが光る。

■美しすぎる！FENDIのオールホワイトスタイル

ブランドアンバサダーを務めるFENDIのオールホワイトコーデを披露。光沢感のあるジャケットとパンツに、トーンや質感の異なる白を重ねたスタイリングを堂々と着こなしている。SNSでは「美しすぎる！」「ビジュ良！！」といった声が寄せられた。これは「ダ・ヴィンチ編集部」公式Xに投稿された、『ダ・ヴィンチ』2026年2月号（1月6日発売）の表紙ビジュアル。

■気品溢れる白スーツで魅せた大人の色気

目黒が出演していたドラマ『ロイヤルファミリー』のオフショット。やわらかなアイボリーのスーツにボルドーのシャツとネクタイを合わせ、上品さと華やかさを感じさせる装いに。

シャープな横顔のフェイスラインとやわらかな微笑みが引き立ち、白スーツをまとった姿からは静かな色気と気品が漂う。

■研ぎ澄まされた存在感！モードなモノトーンコーデ

目黒のInstagramに投稿された『VOGUE JAPAN』9月号（2025年8月1日発売）の表紙に登場した際のオフショット。

レース素材のインナーにニットカーディガンを重ね、ブラックのパンツで引き締めたモノトーンスタイルを披露している。柔らかさとシャープさが共存する装いで、静かな緊張感を帯びた空気をまとっている。

■「カッコよすぎて目眩する」と話題の真っ白コーデ

トップスに白のロングシャツを羽織り、白のカーゴパンツを合わせたオールホワイトコーデ。アンバサダーを務めるモトローラのCM撮影時のオフショットで、シンプルな装いの中でも自然と視線を引き寄せる仕上がりに。SNSでは「真っ白コーデすごく似合っててカッコイイ」「カッコよすぎて目眩する」といった声が寄せられた。

■白コートが映える！ナチュラルな装いで見せる自然体な魅力

目黒が出演する“キリン午後の紅茶 おいしい無糖”のCM『春の午後の出会い』篇でのオフショット。白コートを主役に、チェックシャツとベージュのパンツを合わせたカジュアルなスタイリングを披露している。

ラフな組み合わせながらもどこか洗練された雰囲気があり、自然体の魅力と清潔感が引き立つ一枚だ。