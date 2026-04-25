突然できた『妹』の存在に戸惑うワンコ。一緒に暮らし始めて早6年、少しずつ関係性に変化が…。あまりにも尊い現在のふたりの姿が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で149万回再生を突破。「泣いた…」「優しさで溢れてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：突然家にやってきた『赤ちゃん』に戸惑う犬→6年間、一緒に育てた結果…あまりにも尊い『成長記録』】

柴犬と赤ちゃん…6年間の成長記録

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」では、クセ強！？な柴犬兄弟とご家族の愉快な日々が随時紹介されています。今回ご紹介するのは、お兄ちゃん柴犬「ロック」君とご夫婦の間に生まれた娘さんとの6年間の物語。

今から遡ること6年前、突然現れた妹である赤ちゃんの存在に戸惑うロック君。パパやママとも全然違う生き物に、まるで宇宙人かのようにぎこちなく接していたそう。一緒に遊ぶことはもちろん、目を合わせることもしなかったといいます。

赤ちゃんとの毎日が当たり前になってくると、『パパとママが大切にしている存在』だということは認識し始めたものの、戸惑いは拭えないロック君。柴距離ガン無視の赤ちゃんに怒りはしませんが、ふたりの距離はまだまだ遠く離れていました。

ふたりの関係性に変化が…

よちよち歩きができるまでに成長した赤ちゃんは、『妹』としての存在感が増してきます。相変わらずのゼロ距離を受け入れはしますが、家族としては認めていないようだったといいます。

しかし徐々にふたりの関係性に変化が…。自分のことを兄のように慕ってくる妹と、一緒に遊び、寄り添って眠るように。妹の純粋でまっすぐな想いがロック君の心を動かしたのかもしれません。

妹が40度の高熱を出したときには、朝までずっとそばにいたのだとか。辛そうな妹が心配で仕方ない…そう思うほどまでに、ロック君の中で妹の存在は大きく『守るべきもの』となっていました。

あまりに尊い現在の姿に感動

最初に顔を合わせたときから早6年…、今ではパパやママが妹を叱るとすぐに駆け付け、キッと睨みつけるのだとか。まるで『何泣かしてるの！』とでも言わんばかりに…。

現在も柴距離を保ちながら妹と接するロック君ですが、その心中は6年前とはまったく異なっています。家族として受け入れ、見守る姿に『お兄ちゃんになってくれてありがとう』そうロック君への想いを綴ったママ。12歳を迎えたロック君、そのままの自然体な姿が立派なお兄ちゃんですね。

この投稿には「うるうるしちゃう」「ロック、長生きしてね」「素晴らしい兄妹の関係でうらやましい！」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、ロック君とボブ君、そしてご家族の賑やかな日々が多数紹介されています。わんこだけど散歩が嫌い！？クセ強なロック君も必見です♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております