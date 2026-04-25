3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が25日までに、同日スタートのメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の公式Xに登場。民放での“初体験”に笑顔を見せた。

和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演となる。「スタジオリハ編」と題された動画では、ピンクベージュの衣装で、控室で打ち合わせする和久田が映された。プロデューサーから「これがCM入りのところです」と説明を受けると、和久田は大きく目を開いて「ああ！」と感動した様子を示し「これが！」と口元をおさえて笑った。

「プライベート編」動画では、番組でタッグを組む森圭介アナが至近距離でインタビュー形式で撮影。和久田は、美肌あらわな顔がアップで大きく映る中で「今、LOG（記録）していることはありますか」と聞かれ、「どうでしょう、やっぱり子育ての記録、子ども達の写真でしょうか。スマートフォンのフォルダはスクロールしてもスクロールしても子供の写真だらけ」と笑顔で答えた。子育てと仕事の両立について「毎日走り回ってます。時間がない」と本音も漏らすと「なんとかギリギリのところで、バランス保っているという感じで」と説明。「子ども達の寝顔に癒やされ、チャージされ、リセットされますね」と語った。

スタジオでのリハーサルの様子も投稿された。和久田は神妙な表情で「ホワイトハウスで取材する記者の記録、ログをたどりました」などと語ると、終了後、横で見ていた森アナが「本物でしたね。いきなり和久田麻由子になりましたね」とおどけながらも絶賛し、和久田が「恥ずかしい。やめてください」と照れ笑いする場面もあった。