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意外と知らない妊娠中のNG行動「重いものを持たないで」に隠された本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、『妊娠中に重いものを持ってはいけない？【再放送】』と題した動画を公開した。動画では、妊娠中に重いものを持つことや高い所のものを取ることへの不安について解説。「ちょっとぐらい重いもん持ったからってね、流産とか早産とか引き起こしとったらね、人間なんてね、この世の中繁栄しないのよ」と明言し、正常な経過であれば過度に神経質になる必要はないと結論付けた。



視聴者から寄せられた「上の子のお世話や買い物がある中、母や祖母から重いものを持たないよう言われる」という悩みにHISAKOさんが回答。妊娠中の行動制限について、ある意味正しく、ある意味間違っていると述べ、制限の言葉は「妊婦さんの体を気遣う言葉」であると解説した。



HISAKOさんは、流産や早産の原因は感染症や頸管無力症など明確な理由がある場合が多く、重いものを持ったことが直接の原因になることはないと指摘。リスクのある妊婦を除き、正常妊娠であれば重いものを持っても構わないと説明した。一方で、お腹が大きくなると重心がかかと寄りになりバランスを崩しやすくなることや、ホルモンの影響で注意力が散漫になるため、転倒などの怪我に繋がるとして「気をつけて取ってね」と注意を促している。



さらに、自身の経験として妊娠中も仕事でお産を取り上げたり、イヤイヤ期の子どもを抱えたりしたエピソードを披露。自転車の運転についても、転倒リスクから産婦人科では推奨されないものの、生活上必要であれば「本当に気をつけて、ゆっくり行動するようにしましょうね」とアドバイスを送った。



最後に、昔の人は陣痛が始まるまで畑仕事をしていたことに触れ、妊娠は日常生活のひとつのスタイルであると説明。周囲からの制約的な言葉は「愛情をもって助けようとしてくれているんだな」という裏返しだと受け止め、神経質になりすぎないよう解説を締めくくった。