「もう軽自動車いらない？」“免許不要”で乗れるスズキの「四輪車」に反響殺到！

近年、都市部を中心に見かけることが多くなった「特定小型原動機付自転車」。

この車両区分は2023年7月の道路交通法改正で新設されたもので、16歳以上であれば運転免許が不要で、ヘルメットの着用も努力義務とされています。

【画像】超カッコイイ！ これが“免許不要”で乗れるスズキ「四輪車」です！（41枚）

現在この区分で最も普及しているのは二輪の電動キックボードですが、立ち乗りで車輪が小さいため段差や悪路での転倒リスクが拭いきれないこともあり、利用者層も若年層に偏っているのが実情でしょう。

こうした中、すべての世代が安全に移動できる手段として、自動車メーカーであるスズキが市販化に向けて開発を続けている一人乗り四輪電動モビリティ「スズカーゴ（SUZU-CARGO）」および「スズライド（SUZU-RIDE）」が、社会課題を解決する実用的な乗り物として再び注目を集めています。

スズカーゴとスズライドは、特定小型原付の法規制である「定格出力0.6kW以下」「最高速度20km／h以下」といった基準に適合するよう設計された電動四輪車。

その名称は、1955年に発売された日本初の量産軽四輪車「スズライト」に由来しており、スズライトがかつて日本の大衆に移動の自由をもたらしたように、新たなモビリティで再び移動の選択肢を広げたいというメーカーの意図が込められています。

そして乗用を主体とするスズライドに対し、スズカーゴは「カーゴ＝貨物」の名の通り、物を運ぶことを前提とした設計となっています。

スズカーゴの車体サイズは、全長1900mm×全幅600mm×全高1000mm。

これは特定小型原付の規格で許容される最大寸法（長さ1900mm以下×幅600mm以下）を上限まで使い切ったパッケージングであり、公道での専有面積を最小限に抑えつつ、最大限の車格を確保しています。

この限られた寸法の中で、スズカーゴは後部に幅565mm×奥行1050mm×高さ300mmの広大な荷台を配置。

積載重量は最大30kgに設定されており、これは一般的な10kgの米袋や、18リットルの灯油ポリタンク、あるいはスーパーの買い物かご複数個を一度に運べる計算になります。

スズキが「スズカーゴ」を開発した「深刻な理由」とは？

スズキが電動キックボードのような二輪ではなく、あえて四輪構造を採用した背景には、高齢化社会における「免許返納後の移動手段」という深刻な問題があります。

スズキが「スズカーゴ」を開発した「深刻な理由」とは？

加齢に伴う運転不安から自動車の免許を自主返納したものの、足腰が弱っているため自転車に乗るのは難しく、もちろん二輪の電動キックボードも転倒の危険があるため家族から猛反対されるというケースは珍しくありません。

スズキはこれまで、最高時速6kmで歩行者として扱われる電動車いす「セニアカー」を長年販売してきましたが、セニアカーでは移動範囲が近所に限定されてしまいます。

そこで時速20kmで走行できる四輪のスズカーゴであれば、転倒のリスクを排除しながら、隣町のスーパーや病院まで行動範囲を劇的に広げることが可能になるのです。

高齢者が直感的に、かつ安全に運転できるよう、操作系や制御システムには独自の技術が組み込まれています。

アクセルには、二輪車特有の手首をひねるグリップ回転式ではなく、右手の親指で押し込むレバー式スロットルを採用。

四輪車はバイクのように車体を傾けて曲がるのではなく、ステアリングを大きく切って旋回するため、グリップ式では手首に負担がかかり、パニック時の誤操作（アクセルを開けたまま硬直してしまう現象）を誘発しやすくなります。

しかしレバー式であればこうしたリスクを軽減でき、農機具などで慣れ親しんだ直感的な操作が可能です。

さらに、ステアリング操作と連動して自動で減速する「コーナー減速機能」も搭載されています。

これはセニアカーの開発で蓄積された安全技術の応用であり、ハンドルを切った角度に応じて適切に速度を落とすことで、遠心力による車体の横転や膨らみを物理的に防ぐ仕組みです。

走行モードは、車道や自転車通行帯を走る「時速20kmモード」と、歩道を走行できる「時速6kmモード」の二段階が用意されています。

時速6kmモードに切り替えると、自動的に車体外側の「最高速度表示灯」が緑色に点滅し、周囲の歩行者に歩道走行状態であることを視覚的に知らせます。

また、四輪車において必須となる狭い路地や駐車場での切り返しを容易にするため、バック機能も標準装備されています。

インターネット上やSNSでは、このスズカーゴの実用性に対して多くの反響が寄せられています。

「スズカーゴ」について、ネット上で見られる反響とは？

ネット上の肯定的な意見としては、「地方ではバスが廃止されてスーパーへの買い物すら困難になっているので、米や水など重いものを積んで時速20kmで移動できる乗り物は絶対に必要！」「家庭菜園や農作業で、軽トラを出すほどでもない距離の移動や道具の運搬に最適だ」といった、生活インフラとしての価値を見出す声が圧倒的です。

「スズカーゴ」について、ネット上で見られる反響とは？

高齢者自身だけでなく、親の移動手段を心配する現役世代からの期待も大きく、市販化を待ち望む声が後を絶ちません。

一方で、実際に生活の中で運用することを想定した建設的な指摘や要望も多数見受けられます。

「毎日買い物や通院で使う足にするなら、雨の日や真夏の直射日光を避けるために簡易的な屋根は必須装備にしてほしい」「四輪で自立しているため、スーパーの駐輪場によくある前輪を差し込むラック式の駐輪スペースには停められない」「平置きできる専用の駐車・駐輪スペースを社会全体で整備しなければ、普及の妨げになる」といった、車両の装備面や社会インフラに対する鋭い意見です。

スズカーゴが活躍するフィールドは、個人の日常生活だけにとどまりません。

労働力不足が深刻化する物流業界において、自動車が入り込めない狭い路地での小口配送を行う「ラストワンマイル」の担い手として、あるいは広大な工場敷地内での部品運搬、キャンプ場などでの巡回・運搬用モビリティとして、BtoB（法人向け）市場でも巨大な需要が見込まれています。

スズキは2025年の展示会で乗用モデルの進化版である「スズライド2」を公開するなど、プロジェクトを継続的に推進していることから、現在は公道走行の保安基準を完全に満たし、量産を見据えた耐久性やコスト要件をクリアするための最終的な開発段階にあるとみられます。

このように、地方の交通弱者救済から物流問題の解決まで、現代日本の社会課題に真っ向から挑むスズカーゴの市販化実現に、各方面からかつてないほどの熱い期待が寄せられているのです。