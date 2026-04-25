阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２４日、甲子園のカメラマン席に設置された防護ネットを歓迎した。１８日の阪神−中日戦で、中日・福永が飛球を追ってカメラマン席に転落。その後、救急搬送される事態があった。球場側は早急に対応し、２３日に完成した。主砲は２５日からの広島２連戦に向け、本拠地で調整。連敗ストップへ、快音を響かせる。

完成形ではなくても、まずは安全にプレーできる環境が整った。甲子園球場の一、三塁側にあるカメラマン席。その双方に防護ネットが設置された。三塁を主戦場にする佐藤輝は「ありがたいですね」と球場側の迅速な対応に感謝した。

１８日の中日戦では三塁ファウルゾーンへの飛球を追った中日・福永がカメラマン席に転落。担架で運び出され、救急搬送される事態があった。再発防止の観点から２３日、カメラマン席にネットが置かれたという。

球場担当者は「同じようなケース、落下がないように暫定的な処置として取り急ぎ、できることをさせてもらった」と説明した。防護ネットは衝撃に耐えられる素材。「今後さらに、いい案を検討していく形になります」と最善策を模索していくと強調した。

全体練習に参加した主砲は、フリー打撃で鋭い打球を連発。２５日からの広島戦に向け、大きな期待を抱かせた。２３日はＤｅＮＡ戦の雨天中止決定後、藤川監督の指示で即座に帰阪。一夜明けて本拠地で汗を流し「いい時間になりました」と充実感を漂わせた。

２５日の広島先発・ターノックとは今季２度目の対戦。初対戦となった前回４日は初回に先制適時打を放つなど、２打数２安打。「しっかり頑張ります」と短い言葉に意気込みを乗せた。現在２２試合で２２打点を稼いでいる４番が躍動を続ける。