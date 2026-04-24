王者鹿島、昨季2位の柏にシーズンダブル! 鈴木優磨が先制弾、終盤は10人で守り切る
[4.24 J1百年構想リーグ第12節 柏 0-1 鹿島 三協F柏]
J1百年構想リーグEASTは24日、第12節を各地で行い、鹿島アントラーズが柏レイソルを1-0で破った。FW鈴木優磨が今季6ゴール目となる決勝点を挙げ、2連勝で勝ち点32とし、両リーグ通じて勝ち点30に一番乗り。対する柏は3試合連続のノーゴールで3連敗となり、昨季のJリーグ制覇を明け渡したライバルに雪辱を果たせなかった。
今季はEAST首位の鹿島、8位の柏と対照的な両チームだが、昨季のJ1優勝を争った注目対決。ホームの柏はここから始まるゴールデンウィークの連戦に向けてターンオーバー布陣を敷き、MF汰木康也、MF大久保智明が今季初先発を飾った他、GK永井堅梧とDF原田亘も先発復帰した。対する鹿島はMF荒木遼太郎とMF樋口雄太が先発に起用された。[スタメン&布陣]
試合は拮抗した展開で始まった。まずは柏が前半15分すぎから相手ゴールに迫る場面が増え、前半18分には永井のロングキックに汰木が抜け出すも、鹿島DFキム・テヒョンがうまく戻って処理。二次攻撃からMF山之内佑成が立て続けにシュートを狙ったが、2本目は枠を捉えることができなかった。
対する鹿島も前半19分、GK早川友基のロングキックにMF松村優太が抜け出すも、折り返しのパスは中に合わず。同24分には鹿島がCKから相手ゴールに迫り、こぼれ球を拾った荒木がミドルレンジからボレーシュートを狙ったが、枠内に飛んだボールは原田にヘディングでクリアされた。
柏は前半31分、GK永井を起点とするカウンターから左サイドを攻め込み、大久保、MF中川敦瑛が繋いだボールをMF小泉佳穂が右に送ると、これを受けたFW細谷真大が強烈なミドルシュート。だが、これも早川のファインセーブに阻まれ、得点には至らなかった。
すると前半アディショナルタイム1分、鹿島が試合を動かした。柏の大久保がビルドアップのコントロールをミスし、鹿島はすかさずDF濃野公人がボールを奪うと、そのまま大久保を背中で制して柏ゴール前に侵入。最後は小西、DF三丸拡、DF古賀太陽をかわしながら左に持ち出し、落ち着いたラストパスから鈴木が右足シュートをねじ込んだ。
鈴木はこれで得点ランキング2位タイの今大会6点目。アシスト数でも東西通じて2位タイの3を記録しており、圧倒的な数字でもってチームの首位独走に貢献している。
そのまま試合はハーフタイムへ。後半も立ち上がりは柏が落ち込む時間があったものの、徐々に鹿島ペースへ。同5分には細かいパスワークから松村がゴール前に攻め込み、惜しい決定機を迎えたが、GK永井に阻まれた。対する柏も同6分、右サイドを攻め上がった原田が左足ミドルシュートを狙うも、わずかに左へ外れた。
なおも攻める鹿島は後半14分、早川を起点に美しい中央突破を繰り出すと、左サイドを駆け上がった鈴木のクロスを濃野が落とし、ゴール前で収めたFWレオ・セアラがバイシクルシュートでフィニッシュ。GK永井にキャッチされたが、アウェーゴール裏の鹿島サポーターを大いに沸かせた。
柏は後半18分、後半から出場したDF杉岡大暉を起点に左サイドを前進し、左に流れていた小泉が右にサイドチェンジを送ると、エリア内で山之内が空中戦を競り勝ち、ヘディングで折り返す。これを受けた汰木が右足ボレーで狙い、ゴール左隅に突き刺した。だが、小泉にオフサイドがあったとしてゴールは認められなかった。
柏は後半30分過ぎ、立て続けに山之内が決定機を迎えるも、ペナルティエリア左からのシュートは相手に当たって枠を外れると、自身のドリブル突破の後にゴール右斜め前から放ったシュートはGK早川に止められる。また同39分にも山之内のシュートが枠を外れ、柏はゴールが遠い。
なおも攻める柏は後半41分、MF瀬川祐輔が決定機を迎えたが、シュートは鹿島DF植田直通がスライディングでスーパーブロック。鹿島守備陣も高い集中力で失点を許さない。鹿島は同45分、DF津久井佳祐がドリブルのコントロールミスから杉岡にスライディングタックルを行い、一発退場処分を下されたが、そのまま試合はタイムアップ。昨季王者の鹿島が昨季2位の柏相手にシーズンダブルを果たし、“連覇”にまた一歩前進した。
(取材・文 竹内達也)
J1百年構想リーグEASTは24日、第12節を各地で行い、鹿島アントラーズが柏レイソルを1-0で破った。FW鈴木優磨が今季6ゴール目となる決勝点を挙げ、2連勝で勝ち点32とし、両リーグ通じて勝ち点30に一番乗り。対する柏は3試合連続のノーゴールで3連敗となり、昨季のJリーグ制覇を明け渡したライバルに雪辱を果たせなかった。
試合は拮抗した展開で始まった。まずは柏が前半15分すぎから相手ゴールに迫る場面が増え、前半18分には永井のロングキックに汰木が抜け出すも、鹿島DFキム・テヒョンがうまく戻って処理。二次攻撃からMF山之内佑成が立て続けにシュートを狙ったが、2本目は枠を捉えることができなかった。
対する鹿島も前半19分、GK早川友基のロングキックにMF松村優太が抜け出すも、折り返しのパスは中に合わず。同24分には鹿島がCKから相手ゴールに迫り、こぼれ球を拾った荒木がミドルレンジからボレーシュートを狙ったが、枠内に飛んだボールは原田にヘディングでクリアされた。
柏は前半31分、GK永井を起点とするカウンターから左サイドを攻め込み、大久保、MF中川敦瑛が繋いだボールをMF小泉佳穂が右に送ると、これを受けたFW細谷真大が強烈なミドルシュート。だが、これも早川のファインセーブに阻まれ、得点には至らなかった。
すると前半アディショナルタイム1分、鹿島が試合を動かした。柏の大久保がビルドアップのコントロールをミスし、鹿島はすかさずDF濃野公人がボールを奪うと、そのまま大久保を背中で制して柏ゴール前に侵入。最後は小西、DF三丸拡、DF古賀太陽をかわしながら左に持ち出し、落ち着いたラストパスから鈴木が右足シュートをねじ込んだ。
鈴木はこれで得点ランキング2位タイの今大会6点目。アシスト数でも東西通じて2位タイの3を記録しており、圧倒的な数字でもってチームの首位独走に貢献している。
そのまま試合はハーフタイムへ。後半も立ち上がりは柏が落ち込む時間があったものの、徐々に鹿島ペースへ。同5分には細かいパスワークから松村がゴール前に攻め込み、惜しい決定機を迎えたが、GK永井に阻まれた。対する柏も同6分、右サイドを攻め上がった原田が左足ミドルシュートを狙うも、わずかに左へ外れた。
なおも攻める鹿島は後半14分、早川を起点に美しい中央突破を繰り出すと、左サイドを駆け上がった鈴木のクロスを濃野が落とし、ゴール前で収めたFWレオ・セアラがバイシクルシュートでフィニッシュ。GK永井にキャッチされたが、アウェーゴール裏の鹿島サポーターを大いに沸かせた。
柏は後半18分、後半から出場したDF杉岡大暉を起点に左サイドを前進し、左に流れていた小泉が右にサイドチェンジを送ると、エリア内で山之内が空中戦を競り勝ち、ヘディングで折り返す。これを受けた汰木が右足ボレーで狙い、ゴール左隅に突き刺した。だが、小泉にオフサイドがあったとしてゴールは認められなかった。
柏は後半30分過ぎ、立て続けに山之内が決定機を迎えるも、ペナルティエリア左からのシュートは相手に当たって枠を外れると、自身のドリブル突破の後にゴール右斜め前から放ったシュートはGK早川に止められる。また同39分にも山之内のシュートが枠を外れ、柏はゴールが遠い。
なおも攻める柏は後半41分、MF瀬川祐輔が決定機を迎えたが、シュートは鹿島DF植田直通がスライディングでスーパーブロック。鹿島守備陣も高い集中力で失点を許さない。鹿島は同45分、DF津久井佳祐がドリブルのコントロールミスから杉岡にスライディングタックルを行い、一発退場処分を下されたが、そのまま試合はタイムアップ。昨季王者の鹿島が昨季2位の柏相手にシーズンダブルを果たし、“連覇”にまた一歩前進した。
(取材・文 竹内達也)