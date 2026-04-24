Mrs. GREEN APPLE、朝ドラ主題歌として書き下ろした「風と町」の制作過程に密着した約20分に及ぶ映像公開
Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」の制作に密着した「Behind the Song ＆ the Scenes」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
■普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が明らかに
「風と町」は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲。連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマで制作された。
普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が、今回公開された20分近くに及ぶ濃密な映像で知ることができる。
■リリース情報
2026.04.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「風と町」
■関連リンク
『風、薫る』番組サイト
https://www.nhk.jp/g/ts/XWRG4KR6Z2/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/