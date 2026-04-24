Mrs. GREEN APPLE、朝ドラ主題歌として書き下ろした「風と町」の制作過程に密着した約20分に及ぶ映像公開

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Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」の制作に密着した「Behind the Song ＆ the Scenes」がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

■普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が明らかに

「風と町」は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲。連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマで制作された。

普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が、今回公開された20分近くに及ぶ濃密な映像で知ることができる。

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

■関連リンク

『風、薫る』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/XWRG4KR6Z2/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/