4月24日 公開

オーディオストリーミングサービス・Spotifyは、任天堂とのコラボにより、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」公開と連動した特別企画をグローバルで展開する。

本コラボレーションの一環として、「スーパーマリオブラザーズ40周年」を記念し、「スーパーマリオ ギャラクシー」および「スーパーマリオ ギャラクシー 2」のゲーム楽曲の一部が4月24日より限定配信される。

これに合わせ、任天堂ゲーム楽曲 公式プレイリストと、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」サウンドトラック公式プレイリストの2つのプレイリストが公開される。

また、Spotify Premiumプランのユーザーがこの2つのプレイリストに収録された楽曲を再生すると、再生バーにチコが登場。Spotifyアプリ上でも映画とゲームの世界を楽しめる。

さらに、グローバルプロモーション施策の一環として、ニューヨーク、LA、渋谷・大阪・京都・福岡にて公式プレイリストへのアクセスを促す屋外広告も展開される。