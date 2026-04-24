2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」の新グッズが2026年4月23日に発表され、話題を集めている。

「グループ活動にひもづいた個人商品も期間限定で展開」

「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントの公式グッズを販売する「ファミクラストア」は同日、「嵐の活動再開に伴う商品対応についてのお知らせ」を公開した。

これまで同店では独立し個人で活動をしている二宮和也さんと松本潤さんの商品の取り扱いがなかったが、今回のグループ活動再開に際し「嵐の集合商品はもちろん、グループ活動にひもづいた個人商品も期間限定で展開される事となりました」という。

その上で、5月から展開される新商品について発表した。

1日からは「ポストカードセット」や「シングル『Five』MV＆ジャケ写オフショット」、「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』パンフレット」などが発売されるという。

待望の「ぬいぐるみ」も展開メンバーは「相葉、二宮、大野、櫻井」

中でもファンの注目を集めているのは、5月8日よりオンライン限定で発売される「ぬいぐるみ（相葉、二宮、大野、櫻井）」だ。

アイドルやアニメのキャラクターなどを模したぬいぐるみは「推しぬい」とも呼ばれ、さまざまなジャンルで親しまれている。ライブなどのイベントに連れていくだけでなく、日々の暮らしに添えて写真を撮ったり、旅行を楽しんだりと、ファンにとって待望のグッズだった。

「ぬいぐるみのお洋服を決めるにあたっては、過去ライブのソロ曲の衣裳を数着ピックアップ。その中から各メンバーが実際に選んだ一着ずつが、ずばり、それぞれのぬいぐるみが着ているお衣裳となります」とメンバーのこだわりが伺える商品だが、商品の注釈には「満を持して、嵐から相葉、二宮、大野、櫻井のぬいぐるみが登場します」との文字が並び、メンバーの松本さんの名前がない。

残念がる声が多いかと思いきや、ファンからは「潤担です。潤くんが望まないならぬいぐるみなくても全然大丈夫なので、むしろ4人だけ出すという選択肢があって良かったです。いつの日か潤くんが銅像になりますように」「とうとう松潤が折れた！？ まさか！！！？ と思ったら全然ブレてなくて会社なのに爆笑してもうた」など、松本さん「らしさ」だと受け止める声が上がった。

「わたくし、自分でお潤ぬいを縫い上げてみせますわ！！」

松本さんは22年9月に行われた生配信イベントで、自身のグッズをめぐるこだわりを明かしている。

嵐の「アクリルスタンド」の販売がないことについての質問を受け、「アクリルスタンド嫌いなんだよね」と回答。コンセプトのあるアイテムであれば受け入れる可能性はあるとしつつ、当面他のグループのようなアクリルスタンドを作るつもりはないとしていた。

今回の「ぬいぐるみ化」をめぐっても、松本さんのこだわりがあったのではないかと受け止めるファンが多いようだ。

なお、配信ではアクリルスタンドについて「どうしても欲しければ自分で作って」と語っていたことから、「松潤自分で作るならいいって言ってた気がするからみんなぬいを自作するしかあるまい」「松潤のぬいだけないのが松本潤すぎてwww わたくし、自分でお潤ぬいを縫い上げてみせますわ！！ 全員揃えてみせますわ！！」など、自作を決意するファンもいる。

なお、同商品はオンライン限定となっており、今週末にみずほPayPayドーム福岡で開催されるライブ含め、店舗・店頭販売の予定はない。