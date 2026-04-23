日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月17日（金）の放送は、藤嶌果歩と松尾桜が担当！ 本記事では、藤嶌が“就寝時のルーティン”について語った模様を紹介します。

パーソナリティの藤嶌果歩

＜リスナーからのメッセージ＞「先日出演したバラエティ番組で、自宅の寝室を一瞬公開したかほりん（藤嶌の愛称）。寝るときのルーティンやこだわりはありますか？」藤嶌：そうなんです。3秒くらいだけ寝室を公開したんですけど、皆さんに「これしか公開しないんかい！」ってツッコまれました（笑）。最近プロジェクターを導入しまして、それだけ見せたんですけど。松尾：おしゃれ！藤嶌：そう！ プロジェクターで映像を流しながら寝られるの。それでいうと、最近のルーティンは、オルゴールを流しながら寝てる。松尾：へー！藤嶌：あと私、最近の持論が「前世人魚姫」。松尾：ええっ!?藤嶌：私、前世が人魚姫だから波の音とかを聴くのがめっちゃ好きで。松尾：あー、なるほど。藤嶌：気分が落ち込んじゃったときとか、不安だなっていうときとか、水を見たら落ち着くんだよね。松尾：それは人魚姫ですね。藤嶌：そうでしょ!?松尾：足は何色だったんですか？藤嶌：それはピンクに決まってるじゃん！ かわいいピンク♡松尾：ピンクなんだ！――BGMに「水の音」が流れる。藤嶌：落ち着く〜、めっちゃいい音！ これとオルゴールの合わさった音を聴きながら寝たりしていて。松尾：やっぱり、おしゃれですね。

パーソナリティの松尾桜と藤嶌果歩



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＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55