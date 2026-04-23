ヤクルト陸上部所属で、国学院大時代に箱根駅伝へ4年連続で出走した伊地知賢造（24）が4月19日に自身のInstagramを更新し、結婚したことを報告した。投稿では、今年2月にかねて交際していた相手と入籍したことを明かし、「これから明るい家庭を築いていこうと思います！！」とつづっている。

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公開された写真では、伊地知が紺の和装姿、夫人が白無垢姿で向かい合い、やわらかな笑顔を交わしている。逆光が差し込む室内で手を取り合う1枚は落ち着いた雰囲気に包まれており、門出を彩る晴れやかな空気が伝わってくる。

【画像】和装姿で夫人と向かい合う伊地知（画像は伊地知賢造公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「伊地知選手ご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに～」「ひゃー おめでとうございます。我が息子の様に嬉しいです！ 末永くお幸せに」「え！！！ おめでとう」「わー嬉しい賢造くんおめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。