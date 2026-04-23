ももクロ、新曲「ムネモシュネ」配信決定！明るくノスタルジックな夏ソング

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ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースすることが決定。併せて、配信ジャケット写真も公開した。

■ももクロ、新曲のテーマは“夏の記憶”

本楽曲は、「笑一笑 ～シャオイーシャオ！～」や、「The Diamond Four」「MYSTERION」などの過去アルバムリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞・作曲を担当。“夏の記憶”をテーマにした、明るくノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。

公開されたジャケット写真には、アイスクリームやひまわり、浮き輪などのモチーフが描かれており、ひと夏の思い出を想起させるビジュアルに。楽曲の世界観への期待が高まる内容となっている。

また、配信に先駆けて、4月23日よりPre-add / Pre-saveキャンペーンも開始した。対象URLから楽曲を配信予約すると、配信日当日にライブラリ内に自動ダウンロードされる。

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ムネモシュネ」

■関連リンク

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/

「ムネモシュネ」Pre-add / Pre-saveキャンペーンURL

https://mcz.lnk.to/MMN