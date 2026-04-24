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YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」が、「【知らなかった！】その数値、がんのサインかも？注意したい健康診断の３つの検査項目」を公開した。毎年受ける健康診断の数値から、貧血や糖尿病といった身近な疾患だけでなく、「がん」の可能性を読み取れるという、意外な事実を解説している。



動画では、医師であり医学研究者でもある佐藤典宏氏が、がんを疑うべき健康診断の数値を3つに分けて紹介している。なぜ今この知識が重要なのか、それは見慣れた検査項目の裏に重大な疾患が潜んでいるケースがあるためだ。



1つ目の項目は、貧血を調べる血液検査の代表的な指標であるヘモグロビン（血色素）だ。成人男性で13g/dL未満、成人女性で12g/dL未満となると貧血と診断される。佐藤氏は、特に女性は貧血を指摘されても詳しい検査を受けずに放置してしまうケースがあることに言及。大部分は鉄分不足による鉄欠乏性貧血であるとしつつも、「怖いのは大腸がんなど消化管のがんが隠れている場合がある」と、症状の背後にあるリスクを提示した。



2つ目に挙げたのは血小板である。健康診断の血液一般検査として毎年測定される一般的な数値だが、佐藤氏は「上昇すると、がんが発見されるリスクが高くなるという報告がある」と述べ、単なる血液の異常では済まされない可能性を指摘した。



そして3つ目が、過去1〜2カ月の血糖値の状態を反映するHbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）だ。正常値は5.5%未満とされており、一般的には糖尿病の診断マーカーとして広く使われている。しかし佐藤氏は、この数値が急に上昇した場合には糖尿病を疑うと同時に、「がんのサインとなることがある」と説明し、数値の急変に対する注意を呼びかけた。



健康診断の検査結果は、単に生活習慣病の有無を確認するだけでなく、時に命に関わるがんの早期発見に直結する重要なサインとなる。いつもの数値をただ見過ごすのではなく、自身の体の変化に敏感になることの重要性を説く、非常に有益な解説となっている。