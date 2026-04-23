２５〜２６年シーズン限りで現役引退したノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が２３日、都内にある日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を訪れ、橋本聖子会長と会談した。

会談では、直接、引退を報告したほか、ＪＯＣとともに主催するシンボルアスリートソーシャルアクション「渡部暁斗 ＬＡＳＴ ＪＵＭＰ ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ ｙｏｕ」（６月６日、長野・白馬）の実施についても話し合った。

イベントは渡部暁のラストジャンプを飛ぶために、リフトを動かすための電力をみんなで発電してもらうという企画。「今、応援してくださったファンと小中学生に受けたイベントを企画しています。発電するには自転車でサイクル発電することが必要。みんなで発電してもらって１本飛ぼうと。発電するにはどれくらいの労力が必要なのかということを自転車発電することによって体験してもらって、スポーツを楽しみながらそれを通して気候問題についても学んでいただきたいなと。その説明を橋本会長にさせていただきました」と話した。

橋本会長と言えば、スピードスケート、自転車で五輪に７度出場したレジェンド。自転車発電するには大きな力になるはず。会談では参加を打診し、「元自転車のオリンピアンでもあるのでその健脚を生かして手伝ってもらえませんか」と話したところ、返事は「会長も忙しい方。『可能であれば』と全然、分からないぐらいな感じでしたが、本当にきてくれたらうれしいなと思います」と期待した。

渡部暁は、現役時代、１７歳で０６年トリノ五輪に出場すると、１４年ソチ大会から２２年北京大会まで五輪３大会連続でメダルを手にした。また、Ｗ杯では荻原健司に並ぶ通算１９勝と、自身が話し続けてきた「コンバイン道」を貫き通し、約２０数年にわたり複合界をけん引してきた。

２５年１０月に現役引退を正式に表明し、迎えた２５〜２６年シーズン。自身最後の五輪となった２月のミラノ・コルティナ五輪では、個人ノーマルヒル１１位、ラージヒル１９位、山本涼太（長野日野自動車）と組んで挑んだ団体スプリントでは６位に入った。３月のＷ杯最終戦を終えた帰国後は「幸せな競技人生だった」と振り返っていた。