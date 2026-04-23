これ、買う一択じゃない？16インチPCまでOK、6ポケットで耐水仕様の万能トートバッグが7,900円
この記事は2026年4月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
ビジネスシーンやプライベートで使うカバンはトートバッグ派のみなさんに朗報です。
重さわずか620gで16インチPCまでOKの大容量、6つのポケットで高い収納力を誇り、耐水性能をも兼ね備えたのが「MYSCIE 次世代タフトート」。
このカバンの設計を担当したのが一級建築士と聞けば、もっと詳しく商品情報を知りたくなりませんか？他にはないこのトートバッグの魅力を深掘りします。
荷物量が増えてもスッと自立。佇まいが美しい
「MYSCIE 次世代タフトート」の大きな特長は、建築理論を取り入れたその自立性にあります。荷物の量にかかわらず背伸びしたように美しく自立する姿は、一級建築士による構造設計（トラス構造）によるもの。
・壁や椅子に立てかける必要がない
・中身が偏っても安定感をキープ
・省スペースで、周りの人への配慮もスマートに
置くという何気ない行為が、場の空間を整える作法となるんですね。
ビジネスシーンの品格を引き立てる
優れた道具は得てして自己主張しすぎないもの。「MYSCIE 次世代タフトート」は、メイン素材に上質なフェイクレザーを採用しています。
無駄を削ぎ落としたデザインは、日々のコーディネートを落ち着いた印象にまとめあげる役割も。平日のスーツスタイルでは、知的な雰囲気を演出し、休日のリラックスした装いでは、全体を引き締めるアクセントになります。
ちなみにブラックは裏地がベージュで中身が見やすく、ダークグレーは裏地も黒でシックな統一感あり。
16インチPCが収まる＆小物は6箇所のポケットへ
バッグの中をガサゴソと探す時間は1秒でもなくしたいもの。このトートバッグの内部は、持ち主の時間を奪わないよう緻密に計算されています。
「MYSCIE 次世代タフトート」は16インチのPCが収まるメイン収納に加え、2つのジッパー付きポケットと4つのオープンポケットの計6ポケットを配置。
ペンや名刺入れ、イヤホンといった小物たちに、それぞれの指定席を用意できます。必要なモノを、手元を見ずにサッと取り出せて、慌ただしいビジネスシーンでも、余裕のある振る舞いを保てそうです。
PCや書類を水濡れから守る耐水仕様
「MYSCIE 次世代タフトート」は約620gと軽量ながら、長く使い続けられるタフさを備えています。傘に匹敵する耐水圧2000mm（JIS L 1092A法）を誇り、撥水性能は4級（JIS L 1092撥水試験）をクリア。
汚れに強いフェイクレザーは美しいまま使い続けるうえで頼りになります。
自立する佇まいの美しさが、持ち主に自信をもたらしてくれそうな「MYSCIE 次世代タフトート」。大人のモノ選びは、常にシンプルで本質的でありたいものです。ここでは書き切れなかった詳細は、以下よりチェックしてみてくださいね。
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Image: オーサムアートボーイ合同会社
Source: CoSTORY