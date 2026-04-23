タレントの新山千春（45）が23日までに自身のインスタグラムを更新。14歳年下の夫とのツーショットを撮影した人気俳優の素顔を明かした。

19日にストーリーズで「旦那さんとの記念写真を素敵なカメラで撮影してくれたのは、な、なんと中尾明慶さん」とつづり、ベンチに座って寄り添う夫とのツーショットを公開。

この日、「YouTubeコラボ撮影終わりでわたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」と記し、あらためて中尾の撮影の夫婦写真を披露した。

「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」とフィルムでの撮影だったことを明かし、「撮影してくださる中尾さんを撮影せずにはいられなかったーー」と新山撮影の中尾の姿もアップした。

「久しぶりにYouTubeでコラボさせていただいたので 中尾さんのチャンネルもぜひみてね！！」と呼びかけた。

新山は2004年に当時プロ野球選手だった黒田哲史氏と結婚。06年に長女を出産し、14年に離婚。23年11月、マッチングアプリを通じて知り合い交際中だった14歳年下の一般男性との結婚を発表した。