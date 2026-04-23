「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）

阪神・大山悠輔内野手が二回にソロ、三回は右翼席へ２打席連発の３号満塁ホームラン。初回の４失点を一時はひっくり返した。その「高度な技術」をデイリースポーツ評論家の谷佳知氏が解説する。

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ＤｅＮＡに打ち負けた阪神の中にあって、大山の２打席連続本塁打に高度な技術を感じた。

先発の竹田は思った以上に球持ちがよく、打ち崩すのが難しい印象だったが、二回の第１打席でカーブを捉え左翼に２号ソロを運んだ。初球の真っすぐをファウルしたが、タイミングが合っていた。２球目のカーブは狙っていたのか、しっかりとためてバットを振れていた。

２死満塁で迎えた三回には右翼へ満塁弾を運んだ。相手バッテリーからすれば、もうカーブは投げられない。大山は初球は真っすぐしかないと読んで、真ん中外寄りに来た狙い通りの球に、素直にバットを出せていた。１打席目でタイミングが合っていた真っすぐに迷いなくスムーズにバットを振り抜けたのがいい結果につながった。

点の取り合いとなった展開で終盤の好機を生かせなかったのは残念だった。八回には３四球で満塁の絶好機を作ったが、左翼の定位置争いをしている福島、前川が連続して打ち取られた。こういう場面で打つ選手が定位置を取る。今後に期待したい。