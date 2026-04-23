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「意外と知らない」助産師HISAKOがリアルなお腹で解説、帝王切開の傷を「ケロイド」にしないための必須ケア

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「帝王切開の傷口見せます 傷口ケアー(1)」と題した動画を公開した。動画では、助産師HISAKOが自身の帝王切開後のリアルなお腹の傷跡を公開し、傷をきれいに治すためのメカニズムと具体的なケア方法について解説している。



HISAKOさんはまず、自身が帝王切開に至った経緯を説明する。「低置胎盤」という診断を受け、出産時の大出血リスクを最小限に抑えるため、術野を広く取れる「縦切り」での手術を選択したという。動画の中盤では、産後20日目となるリアルなお腹の傷跡を披露し、帝王切開後の傷が治る過程を専門的な視点から紐解いた。



解説によれば、切開した傷自体は術後約48時間で閉鎖するものの、その後、皮膚の奥では傷を修復するためにコラーゲンが生成される。この際、傷口が下着の擦れや腹筋の動きといった物理的な刺激を受けると、コラーゲンが過剰に作られ、傷が赤く盛り上がる「肥厚性瘢痕」や「ケロイド」になりやすいと指摘した。



このようなトラブルを防ぐため、HISAKOさんはニチバンの術後ケアテープ「アトファイン」を使用したケア方法を推奨している。テープを貼って傷口を物理的に固定すれば、日常の動作による傷への負担を軽減し、きれいに治せると語り、実際の貼り方を実演した。



最後にHISAKOさんは、お腹に残る傷跡を「赤ちゃんが産まれてきてくれたしるし」であり、自身にとっては「タトゥー」のようなものだと表現した。帝王切開による傷をネガティブなものではなく、前向きに捉える姿勢は、これから出産を迎える多くの女性に勇気と実践的な知識を与える内容となっている。