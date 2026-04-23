重賞初Vを狙うドラゴンブーストは坂路単走でバランスの良さを見せた。軸がぶれることなく馬場の真ん中を駆け上がり、4F54秒8〜1F12秒2をマーク。藤野師は「先週しっかりやっているので全体時計はこれくらいで。しまいはしっかり伸びています。昨年暮れから使ってきたけど調子は落ちていません」と満足げに切り出した。

前走の大阪城Sで差し切りを決め、リステッド2勝目。それまでの先行策とは一変、控えて馬群を抜け出すスタイルでの勝利は師も驚きだった。「前走でこの馬の不安要素が解消されました。重馬場しか走らないのかな、瞬発力に欠けているのかなと思っていたが、速い時計にも対応して、ああいうレースができたのは大きいですね」と上昇気配をアピールする。

デビュー当初から豊富なキャリアがある。デイリー杯2歳Sで2着の成績を残し朝日杯FS、皐月賞、ダービーと大舞台を経験。師は「まだ成長途上でこれから完成していくが、昔は体が薄くてトモも使えていなかった。骨折して、しっかり休ませたことにより体が大きくなって、いい結果につながっています」と成長に目を細める。未知の可能性を秘めた4歳が能力をいかんなく発揮すれば初タイトルも見えてくる。