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東京ディズニーリゾート（TDR）のオフィシャルホテルのひとつ、「舞浜ビューホテル by HULIC（旧 東京ベイ舞浜ホテル）」に宿泊した動画が話題を呼んでいる。1泊1人1万780円～というリーズナブルな価格ながら、充実の設備とオーシャンビュー、さらに贅沢なスパまで完備されたその全貌をレポートする。



■ まるでケーキ？目を引く円形ホテルへ潜入



舞浜駅から無料シャトルバス「ディズニーリゾートクルーザー」に揺られること数分。到着したのは、特徴的な円形の外観が目を引くホテルだ。投稿者は「子供の頃から、中がどうなっているのか気になっていた」と語り、期待に胸を膨らませて入館した。



■ 1万円台とは思えない広々「ハーモニールーム」



今回宿泊したのは「ハーモニールーム」。室内は清潔感にあふれ、大きな鏡のあるドレッサーや、ディズニー公式ニュースが視聴できるテレビなど、パークの余韻をそのまま楽しめる設備が整っている。 特に注目すべきは、窓からの景色だ。今回の部屋は海側だったが、葛西臨海公園の観覧車や東京スカイツリーを一望でき、「海側でもかなり満足できる」と太鼓判を押した。



■ 最大の魅力は「本格スパ」と「朝の利便性」



このホテルの大きな魅力は、館内にあるスパ「ローズ」。大人2200円で利用でき、サウナも完備。投稿者は「利用客が少なく、かなりリラックスできた」と、パークでの疲れを癒すのに最適な環境であることを強調した。



また、翌朝ディズニーランドへ向かう際、徒歩約15分でゲートに到着できる点も高ポイントだ。リゾートライナーの始発前でも移動できるため、朝の入園待ちを優先したいゲストには、まさに「隠れた名宿」と言えるだろう。



■ ネットの反応



動画を見た視聴者からは、 「ここ、中が吹き抜けで本当に綺麗ですよね！」 「スパがあるのは知らなかった、今度泊まってみたい」 といった声が寄せられている。



オフィシャルホテルならではのクオリティを保ちつつ、周辺ホテルと比較してもコストパフォーマンスに優れたこのホテル。ディズニー旅行の有力な選択肢になりそうだ。