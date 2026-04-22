映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優陣が発表された。マンダロリアン役の阪口周平が続投する。さらに、内田雄馬、山寺宏一、駒塚由衣らが新たに「スター・ウォーズ」吹替の世界へ加わる。あわせて、日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が解禁された。

2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館へ帰ってくる本作。ダース・ベイダーの死後、帝国崩壊によって無法地帯と化した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めたグローグーの新たな冒険が描かれる。父子のような絆で結ばれたふたりが、帝国復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう物語だ。

主人公マンダロリアン役は、ドラマシリーズからその旅路を見守ってきた阪口周平が続投。劇場公開作で再びこの役を演じることについて、阪口は「ただただ嬉しい！全方位に自慢できるレベルです。劇場版の発表があってから僕自身とても楽しみにしていました。無事収録も終え、後は皆様に観て頂くだけです！」とコメントしている。さらに、グローグーについても「“お父ちゃん大好き”感があふれ過ぎていて抱きしめたくなるシーンが満載」と語っており、今回の予告タイトルどおり“親子の絆”が大きな軸になりそうだ。

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実際、日本語吹替版予告でもその関係性はかなり印象的に描かれている。マンダロリアンは「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」と、グローグーを想うがゆえの葛藤を吐露。帝国軍残党に追われるグローグーを何としても守ろうとする姿からは、戦士としてだけでなく“親”に近い感情がにじみ出ている。

（C）2025 Lucasfilm Ltd.

新キャストにも注目だ。シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐役には駒塚由衣が決定。元反乱軍パイロットであり、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追う重要人物を演じる。シガーニーの吹替を『ゴーストバスターズ』シリーズでも担当してきた駒塚だけに、今回も存在感のある芝居が期待される。

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さらに、巨大な斧を武器にマンダロリアンを追い詰めるロッタ・ザ・ハット役を内田雄馬が担当。ジャバ・ザ・ハットの息子という強烈なキャラクターについて、内田は「頭の中にはイメージがありました。今回は吹替ですから、原音のロッタのニュアンスを丁寧に確認しながら収録に臨もうと思っていました」とコメント。加えて「アクションシーンは今作の大きな魅力」「ハット族の格闘もかなり迫力があります。身体おおきいですからね…。ぜひ、劇場で楽しんでいただきたいです！」とも語っており、ただの大物ゲストでは終わらない存在感を放ちそうだ。

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そして情報屋ヒューゴー役には山寺宏一が決定。テレビ版『帝国の逆襲（エピソード5）』でハン・ソロを演じて以来、劇場公開作への出演は初となる。山寺は「『スター・ウォーズ』に声優として参加するのは『帝国の逆襲』のハン・ソロ以来２度目です。新しい作品が公開されるたび、魅力的なキャラクターが登場するたびに『出演したい！』と思っていたので、オファーを頂きとても嬉しかったです」「ものまねが好きなので、ダース・ベイダー、R2-D2、チューバッカの声、ライトセーバーの音で「1 人 SW ごっこ」をしていた思い出もあります」と喜びを語っている。演じるヒューゴーは「腕4本を使って器用に調理をするユニークな屋台のオッサン」とのことで、マンダロリアンに情報を流す一方、グローグーに負けない可愛さも持つという。

このほか、元反乱軍の戦士ゼブ役には稲葉実が続投。ハット・シスター役に上田燿司、ハット・ブラザー役に乃村健次、アンゼラ人役に梅田貴公美が名を連ねる。シリーズファンにおなじみの声と、新たな顔ぶれが入り交じる日本語版もかなり楽しみな陣容となった。

2027年には『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』全米公開50周年、さらにライアン・ゴズリング主演『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』の公開も控えている。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日、日米同時公開。