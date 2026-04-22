本田紗来（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/22】タレント・モデルの本田紗来が4月21日、自身のInstagramを更新。大学での服装を披露し、話題となっている。

【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「レベチスタイル」美脚際立つ大学コーデ

◆本田紗来、ショーパン＆ブーツで美脚公開


本田は「大学コーデ」とつづり、写真を投稿。キラキラとしたツイード生地の前ジップのパーカーとショートパンツのセットアップに、黒いショートブーツを合わせ、スラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。最後に「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気にかけて、水分たくさんとってあげてくださいね」とファンを気にかける言葉を記している。

◆本田紗来の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる」「脚綺麗ですね」「レベチスタイル」「同じ学校通いたい」「これからの大学コーデ楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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