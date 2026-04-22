ハウステンボスのオフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」にて、『エヴァンゲリオン』のコンセプトルーム「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」が登場！

ライドアトラクションの舞台となるハーバービューを目の前に、迎撃要塞都市ハウステンボスのNERV職員として過ごす特別な一夜を楽しめる客室です。

ハウステンボス／ホテルデンハーグ「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」

場所：ホテルデンハーグ

宿泊特典：限定グッズ付き（アクリルスタンド、トートバッグ、タオルなど）

『エヴァンゲリオン』の世界を存分に満喫できるコンセプトルーム。

ハウステンボスならではのヨーロピアンテイストと、『エヴァンゲリオン』の世界が融合した特別な一室となっています。

NERV佐世保支部の世界観に浸る客室装飾

客室のドアには特別なプレートが掲げられています。

エヴァンゲリオン各機体のモチーフがデザインされたこだわりの仕様。

室内の壁面には「ようこそ NERV 佐世保支部江」の文字と、初号機のシルエットがデザインされています。

背景にはハウステンボスの美しい街並みや風車が描かれ、迎撃要塞都市ならではの景色が広がります。

ベッドスローには、NERVのロゴとロンギヌスの槍、そしてエヴァンゲリオン各機体のアイコンを配置。

深いブルーを基調としたシックなデザインでまとめられています。

ソファスペースには、使徒や機体をモチーフにしたデザインのクッションが置かれています。

ヨーロピアンテイストの家具とエヴァンゲリオンの要素が見事に融合した空間。

窓の装飾やタペストリーにも意匠が凝らされています。

ハウステンボス限定の描き下ろしイラスト

客室には、ハウステンボス限定の描き下ろしイラストも飾られています。

オランダの伝統的な衣装に身を包んだシンジ、アスカ、レイの姿が描かれた、ここでしか見られない特別なアート。

ひまわり畑と風車を背景に、楽しげな表情を見せるパイロットたちの姿を楽しめます。

宿泊者限定グッズ

宿泊者限定で、豪華な限定グッズがプレゼントされます。

このコラボのためのシンジ、レイ、アスカの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドが登場。

さらに、オリジナルデザインのトートバッグやタオルなどもセットになっています。

滞在のワクワクした余韻を、そのまま自宅に持ち帰ることができます。

アトラクションやスタンプラリーを満喫した後も、世界観へと没入できる特別なホテルステイ。

ホテルデンハーグ「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」の紹介でした。

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