大阪マリオット都ホテルで肉料理のビュッフェ。野菜たっぷりメニューやゴールデンウィーク限定でいちごスイーツコーナーも
◆大阪マリオット都ホテルで肉料理のビュッフェ。野菜たっぷりメニューやゴールデンウィーク限定でいちごスイーツコーナーも
大阪マリオット都ホテルのライブキッチン「COOKA」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）の期間、「ミートフェスティバル 2026」が開催される。
期間中は、前菜からメインまで、牛・豚・鶏肉のうまみを存分に味わえるこだわりのメニューが勢揃い。さらに、“ハルカスベジフェス！”とコラボした、野菜の魅力あふれる彩り豊かなメニューや、GW期間限定でいちごスイーツコーナーも登場するので、ぜひチェックして。
この記事の要約レポート
・大阪マリオット都ホテルのライブキッチン「COOKA」で、「ミートフェスティバル 2026」を開催
・開催期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・前菜からメインまで、牛・豚・鶏肉を使ったこだわりのメニューがずらり
・グラスデザートや10種のジェラート、いちごのクレープなどスイーツも充実
・野菜のおいしさが引き立つ「ハルカスベジフェス！」とのコラボメニューも
・ゴールデンウィーク期間限定でいちご尽くしのデザートコーナーが登場
前菜からメインまで！多彩な肉料理の饗宴にときめく
今回の「ミートフェスティバル 2026」では、こだわりの肉料理がずらり。食欲をそそる香味豊かな「よだれ鶏のサラダ仕立て」をはじめ、さっぱりとした味わいの「豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ」、子供も喜ぶ「ミートとポテトのスパニッシュオムレツ」など、肉のうまみを存分に活かしたメニューが多彩に揃っている。ひと口ごとに広がるジューシーな味わいを、心ゆくまで楽しんで。
シェフのこだわりが光る、絶品ポーク料理に注目
メインディッシュには、風味豊かな「バルサミコ風味の酢豚」や、層になった食感が楽しい「豚肉とキャベツのミルフィーユ」など、豚肉を主役にした華やかなメニューが登場。グリルで香ばしく焼きあげられた「ポークスペアリブ」は、あふれ出る肉汁が食欲をそそる1品。食べ応え抜群のメニューで、お腹も心も満たされて。
時間帯によって異なる限定メニューで、特別な食体験を
ランチとディナー、それぞれの限定メニューも見逃せない。
ランチタイムには、チーズのコクとベーコンの塩気が重なる「チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り」や、濃厚なソースが絡む「ボロネーゼのラザニアグラタン」が楽しめる。
ディナータイムでは、繊細な魚介の持ち味を活かした「魚介のカルパッチョ」や、とろけるようなうまみが際立つ「神戸牛の赤ワイン煮込み」（1人1皿限定）など、ワンランク上の贅沢を満喫して。
シェフ自慢の定番メニュー「COOKA’s STANDARD」も充実
フェアメニューのほかにも、定番の「COOKA’s STANDARD」として人気メニューが揃う。ジューシーなおいしさを堪能できる「国産牛ローストビーフ」や、揚げたての「天ぷら」はランチ・ディナーともに提供。さらに、ランチ限定の「こぼれ巻きずし」や、ディナー限定の「にぎり寿司」など、職人技が光るメニューが楽しめるのもうれしいポイント。
食後の締めくくりも華やかに。魅惑のデザートコーナー
お腹いっぱい楽しんだ後は、別腹のデザートをどうぞ。グラスデザートは、「レモンジュレとクリームチーズムース」、「宇治抹茶のパンナコッタ」、「赤い果実のヴェリーヌ」の3種がラインナップ。甘酸っぱい「ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト」や、和スイーツ好きにうれしい「わらび餅」もお目見え。ほかにも、10種類のジェラートや、ワゴンスイーツとして提供される「ストロベリークレープとコンディメンツ」など、多彩なスイーツが盛りだくさん。
野菜の魅力たっぷり！「ハルカスベジフェス！」コラボメニュー
近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店で開催される「ハルカスベジフェス！」とのコラボレーションメニューも登場。「緑黄色野菜とチキンのリゾット ジェノベーゼ風味」や「鶏ハムと緑黄色野菜をつかったアグロピカンテのサラダ」、「人参ムースと海老のマチェドニア」など、彩り豊かで野菜の魅力があふれる品々が揃う。スイーツ感覚で楽しめる「とうもろこしとチョコレートのジェラート」なども用意されるので、野菜の新たなおいしさを発見して。
GW限定！いちご尽くしの夢のようなデザートフェア
5月2日（土）から6日（水・振休）のゴールデンウィーク期間中は、パティシエが手がける華やかないちごスイーツが揃う「GW STRAWBERRY SWEETS」を開催。定番人気の「いちごのショートケーキ」や「いちごのロールケーキ」のほか、「ストロベリーチュロス」に「ストロベリーチョコレートクリームタルト」など、甘酸っぱいいちごをふんだんに使ったスイーツの数々が、贅沢なひとときを演出してくれる。
おいしいお肉と旬の野菜、そして心ときめくスイーツを味わい尽くす、最高のご褒美時間を過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
あべのハルカス19階、大阪の景色が一望できるビュッフェレストラン
日本屈指の高さを誇る「あべのハルカス」の上層階に位置する「大阪マリオット都ホテル」内にある、子供から大人まで幅広く多彩なニーズに沿うビュッフェスタイルのレストラン。シェフが目の前で仕上げるできたてのメニューに、各テーブルをまわるワゴンサービスなど、充実したビュッフェでワクワクなひとときを。
大阪マリオット都ホテルのライブキッチン「COOKA」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）の期間、「ミートフェスティバル 2026」が開催される。
期間中は、前菜からメインまで、牛・豚・鶏肉のうまみを存分に味わえるこだわりのメニューが勢揃い。さらに、“ハルカスベジフェス！”とコラボした、野菜の魅力あふれる彩り豊かなメニューや、GW期間限定でいちごスイーツコーナーも登場するので、ぜひチェックして。
・大阪マリオット都ホテルのライブキッチン「COOKA」で、「ミートフェスティバル 2026」を開催
・開催期間は2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで
・前菜からメインまで、牛・豚・鶏肉を使ったこだわりのメニューがずらり
・グラスデザートや10種のジェラート、いちごのクレープなどスイーツも充実
・野菜のおいしさが引き立つ「ハルカスベジフェス！」とのコラボメニューも
・ゴールデンウィーク期間限定でいちご尽くしのデザートコーナーが登場
前菜からメインまで！多彩な肉料理の饗宴にときめく
今回の「ミートフェスティバル 2026」では、こだわりの肉料理がずらり。食欲をそそる香味豊かな「よだれ鶏のサラダ仕立て」をはじめ、さっぱりとした味わいの「豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ」、子供も喜ぶ「ミートとポテトのスパニッシュオムレツ」など、肉のうまみを存分に活かしたメニューが多彩に揃っている。ひと口ごとに広がるジューシーな味わいを、心ゆくまで楽しんで。
シェフのこだわりが光る、絶品ポーク料理に注目
メインディッシュには、風味豊かな「バルサミコ風味の酢豚」や、層になった食感が楽しい「豚肉とキャベツのミルフィーユ」など、豚肉を主役にした華やかなメニューが登場。グリルで香ばしく焼きあげられた「ポークスペアリブ」は、あふれ出る肉汁が食欲をそそる1品。食べ応え抜群のメニューで、お腹も心も満たされて。
時間帯によって異なる限定メニューで、特別な食体験を
ランチとディナー、それぞれの限定メニューも見逃せない。
ランチタイムには、チーズのコクとベーコンの塩気が重なる「チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り」や、濃厚なソースが絡む「ボロネーゼのラザニアグラタン」が楽しめる。
ディナータイムでは、繊細な魚介の持ち味を活かした「魚介のカルパッチョ」や、とろけるようなうまみが際立つ「神戸牛の赤ワイン煮込み」（1人1皿限定）など、ワンランク上の贅沢を満喫して。
シェフ自慢の定番メニュー「COOKA’s STANDARD」も充実
フェアメニューのほかにも、定番の「COOKA’s STANDARD」として人気メニューが揃う。ジューシーなおいしさを堪能できる「国産牛ローストビーフ」や、揚げたての「天ぷら」はランチ・ディナーともに提供。さらに、ランチ限定の「こぼれ巻きずし」や、ディナー限定の「にぎり寿司」など、職人技が光るメニューが楽しめるのもうれしいポイント。
食後の締めくくりも華やかに。魅惑のデザートコーナー
お腹いっぱい楽しんだ後は、別腹のデザートをどうぞ。グラスデザートは、「レモンジュレとクリームチーズムース」、「宇治抹茶のパンナコッタ」、「赤い果実のヴェリーヌ」の3種がラインナップ。甘酸っぱい「ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト」や、和スイーツ好きにうれしい「わらび餅」もお目見え。ほかにも、10種類のジェラートや、ワゴンスイーツとして提供される「ストロベリークレープとコンディメンツ」など、多彩なスイーツが盛りだくさん。
野菜の魅力たっぷり！「ハルカスベジフェス！」コラボメニュー
近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店で開催される「ハルカスベジフェス！」とのコラボレーションメニューも登場。「緑黄色野菜とチキンのリゾット ジェノベーゼ風味」や「鶏ハムと緑黄色野菜をつかったアグロピカンテのサラダ」、「人参ムースと海老のマチェドニア」など、彩り豊かで野菜の魅力があふれる品々が揃う。スイーツ感覚で楽しめる「とうもろこしとチョコレートのジェラート」なども用意されるので、野菜の新たなおいしさを発見して。
GW限定！いちご尽くしの夢のようなデザートフェア
5月2日（土）から6日（水・振休）のゴールデンウィーク期間中は、パティシエが手がける華やかないちごスイーツが揃う「GW STRAWBERRY SWEETS」を開催。定番人気の「いちごのショートケーキ」や「いちごのロールケーキ」のほか、「ストロベリーチュロス」に「ストロベリーチョコレートクリームタルト」など、甘酸っぱいいちごをふんだんに使ったスイーツの数々が、贅沢なひとときを演出してくれる。
おいしいお肉と旬の野菜、そして心ときめくスイーツを味わい尽くす、最高のご褒美時間を過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
あべのハルカス19階、大阪の景色が一望できるビュッフェレストラン
日本屈指の高さを誇る「あべのハルカス」の上層階に位置する「大阪マリオット都ホテル」内にある、子供から大人まで幅広く多彩なニーズに沿うビュッフェスタイルのレストラン。シェフが目の前で仕上げるできたてのメニューに、各テーブルをまわるワゴンサービスなど、充実したビュッフェでワクワクなひとときを。