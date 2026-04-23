靴下を買うためにファミマに立ち寄る――そんな光景が珍しくなくなった。ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」は、従来の常識を覆し、アパレルの新たな売り場を築いている。流通ウォッチャーの渡辺広明氏（５８）が、その裏側にあった明確な“勝ち筋”をひもとく。２０２１年３月から全国展開されたファミリーマートのアパレルブランド「コンビニエンスウェア」が新境地を拡大し、その地位を確かなものにしつつある。