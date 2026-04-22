吉高由里子がムロツヨシと夜の街を…配信ドラマ撮影で見せたショートヘアにオーバーオール姿

吉高由里子がショートカットに

ピンクの長袖シャツにオーバーオール、短く切った髪型というスタイルが、これまでのイメージとはまったく違っていた──。女優の吉高由里子（37）である。

４月上旬の深夜、東京・日本橋（中央区）で吉高とムロツヨシ（50）がドラマの撮影に臨んでいた。

「３月20日にNetflix新シリーズの制作発表が行われ、吉高が主演、ムロが共演することが報じられました。ドラマのタイトルは未定ですが、ストーリーは紹介されています。それによると、吉高演じる岸田かおと、ムロ演じる岸田衛は、かつては音楽と運命の恋で強く愛し合った夫婦。結婚15年目となり、今では離婚間近という倦怠期を迎えています。

そんな時に、かつてのバンド仲間が襲撃され、２人とも襲われる可能性があるため沖縄に逃亡。人里離れた島で共同生活を強いられることになり、終わった恋が再び動き出していく……。ストーリーだけ聞くと重い話なのかな？ と感じますが、脚本の大石静氏によると、軽快なラブコメディのようです」（テレビ誌ライター）

大石氏は、吉高が主演した’24年のNHK大河ドラマ『光る君へ』の脚本を担当している。プロデューサーは磯山晶氏で、２人は’23年配信のNetflixドラマ『離婚しようよ』以来、３年ぶりのコンビ。そこに新たに吉高が加わった形だ。吉高のドラマ出演は、『光る君へ』以来２年ぶりで、Netflixドラマは初出演となる。さらに、彼女の特徴でもある、長い髪を短く切り、これまでに演じたことのないキャラを演じる。この３人のタッグがどういうドラマを生み出すのか、期待は高まる。

撮影当日は、吉高とムロが深夜の日本橋を２人で歩くシーンの撮影が行われていた。冒頭にもあるように、白いワイシャツ姿のムロが歩きながら、吉高に何やら話している。デイパックの紐に両手をかけて歩く吉高は笑顔を見せるが、全体的にはなんだか気だるそうな雰囲気だ。そして、２人は階段の上で立ち止まり……。

ドラマの制作にあたり吉高は、

〈ムロさんと一緒にNetflixの世界に初めて飛び込みます。恐ろしいような心強いようなメンバーですが、この作品がどう伝わっていくのか、どんな期間になるのか、そわそわワクワクしています〉（『TVガイドweb』３月20日配信記事より）

とコメント。公式発表によると、４月中旬から５月下旬まで沖縄・宮古島で撮影が行われるという。配信はおそらく来年以降と思われる。吉高とムロによって”倦怠期”の夫婦がどのように演じられるのだろう。ドラマが楽しみだ──。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit