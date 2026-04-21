成田国際空港とgaaboo、地球の歩き方は、「地球の歩き方 成田空港とエアポートシティ」を2027年2月に発売する。

旅行ガイドシリーズの国内版として初めて、滑走路の新増設を含む成田空港第2の開港プロジェクトと「SORATO NRT エアポートシティ構想」を背景に、成田空港とエアポートシティエリアを一体の空港都市圏として取り上げ、産業や観光、交通、歴史文化などの魅力を掘り下げる。成田空港と周辺市町を対象に、基礎情報や地図、交通、気候、歴史、文化に加え、飲食や買い物、宿泊、旅の準備、地域住民や空港利用者の口コミなどをまとめて紹介する。

成田空港利用者やエアポートシティエリアの住民、読者から、表紙の絵柄案や推しスポット、地元ならではの話題などを募るアンケートを4月21日から7月31日まで実施している。成田空港のウェブサイトや交流サイト、旅行ガイドブランドの交流サイトで受け付けているほか、成田空港各ターミナルの案内所付近とエアポートシティエリア内11か所に投函箱を設置している。抽選で50名に地球の歩き方オリジナルのクオカードまたは成田空港オリジナルグッズの詰め合わせをプレゼントする。

サイズはA5変型判で320ページ。紙版と電子版を全国の書店とオンライン書店で発売する予定。価格は2,420円（税込）。