木梨憲武が4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）に出演した。オンエアでは、木梨がプロデュースする「Snow Man連れ回しバスツアー」の第2弾として、フィギュアスケートの“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一がバラエティ番組に初出演し、Snow Manと氷上バトルを繰り広げた。木梨がりくりゅうペアとの記念写真を自身のInstagramに公開している。

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木梨は「それスノ方面の皆さま！誠にありがとうございました！！じゃんけん、最初はグーの後、何出すの？」と感謝を示し、りくりゅうペアとの写真のほか、Snow Manや生田斗真と長州力の記念ショットをポストした。

コメントでは「ノリさんの平成ノリ大好きです！」「のりさんが氷上でりくちゃんに支えられてるとこ大好き」「やっぱりこういうお笑い大事ですね」といった声が集まっている。

なお、“りくりゅうペア“は揃って現役を引退することをSNSを通じて発表している。

（文=リアルサウンド編集部）