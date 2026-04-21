町田そのこによる『蛍たちの祈り』（東京創元社）が第39回山本周五郎賞候補にノミネートされた。同賞の選考会は5月14日（木）に開催される。

【画像】町田そのこ『蛍たちの祈り』が第39回山本周五郎賞候補にノミネート

町田そのこの『蛍たちの祈り』は、山間にある小さな町に暮らす中学生の男女が、生きるために互いの秘密を守り合うところから物語が始まる。4月20日（月）に第39回山本周五郎賞の候補作が発表され、『蛍たちの祈り』がノミネート。選考会は2026年5月14日（木）に行われる予定だ。

蛍が舞う夏祭りの夜──山間にある小さな町に暮らす中学生の坂邑幸恵と桐生隆之は、生きるために互いの秘密を守り合うことを決めた。それから十五年後、大人になった幸恵と隆之の予期せぬ再会が、家族や友人、町の人々の人生に大きな影響を与えていく。明かせぬ秘密を抱え、思い描いた道のりではなかった。それでも、この小さな光が照らす世界を大切に生きたい。一人一人のささやかな祈りを描いた、心震える傑作小説。

■著者情報町田そのこ（まちだ・そのこ）1980年福岡県生まれ。2016年「カメルーンの青い魚」で第15回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。翌年、同作を収録した作品集『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』でデビュー。21年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞。25年『ドヴォルザークに染まるころ』で第46回吉川英治文学新人賞候補となる。主な著書に『うつくしが丘の不幸の家』、『わたしの知る花』、〈コンビニ兄弟〉シリーズ、『月とアマリリス』、『彼女たちは楽園で遊ぶ』、『ハヤディール戀記』などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）