グラビアアイドルの堀みなみ(25)が19日、都内で新作イメージDVD「HOLY LOVE」（スパイスビジュアル）の発売記念イベントを行った。



【写真】美脚も魅惑的 発売イベントで3次元姿を披露

童顔と迫力たっぷりのスタイル。撮影は2025年末に沖縄・宮古島で行った。逆バニー姿、夜のベッドシーンなどに挑戦。「バニーが一番、ファンの方に刺さってくれたみたいです。なかなか見られない堀みなみの姿だと思うので、好評をいただきました。点数は90点です」と胸を張った。



“世界の妹”の愛称を持つが、実際に兄がおり「仏のように優しくて、自分の兄が理想の兄なんじゃないかな」と敬愛している。グラビア活動は知らせており「『頑張れよ』って感じです。でもDVDを見せたりはしないですね。見たらびっくりすると思います」といたずらっぽく笑った。



「運動は苦手なので、筋トレはあんまりやってないんですけど、大事な撮影会とかイベントの前の1週間は、10分間のダンスをやったりしています」と準備もしっかり。「食生活は前日に食べ過ぎないようにはしていますが、普通に3食を腹八分目ぐらいで食べてます」と明かした。



なお、調理師免許を持っていることでも知られるが「持ってるんですけど意外と料理しないんです。ちょっと恥ずかしい」といたずらっぽく笑っていた。



（よろず～ニュース編集部）