21日午前8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車が訓練中に砲弾が破裂。男性隊員3人が死亡、隊員1人が重傷となっています。事故を受けて荒井正芳陸上幕僚長は午後3時半から会見を開き、亡くなった隊員の氏名を公表しました。

【写真を見る】戦車砲弾破裂4人死傷 亡くなった3人の氏名を公表 砲塔内で破裂、陸自が事故調査委員会を設置へ 大分・日出生台演習場

亡くなったのはいずれも西部方面戦車隊に所属する

▼濱邊 健太郎 2等陸曹：戦車長（４５）

▼髙山 新吾 3等陸曹：砲手（３１）

▼金井 効三 3等陸曹：安全係（３０）です。

操縦手の隊員1名も重傷となり、現在病院で治療を受けています。

訓練当時、戦車長と砲手が砲塔内に乗り、安全係は射撃訓練時に砲塔内に乗る役割で、さらに操縦手が車体部で運転していたということです。

荒井正芳陸上幕僚長は冒頭、「地元をはじめとする国民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんでした」と謝罪し、「亡くなられた隊員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族のみなさまにお悔やみを申し上げます」と述べました。

西部方面総監部によりますと当時、陸上自衛隊玖珠駐屯地・西部方面戦車隊が10式戦車3両で実弾射撃訓練をしていました。このうち1台に4人が搭乗していて、砲弾が砲塔内部で破裂したということです。

使用されていた弾種は、敵の戦車などを破壊するための「対戦車りゅう弾」でした。10式戦車は自動装填装置を備えていますが、荒井陸幕長は「砲塔内での破裂は経験上、聞いたことがない」と述べました。

この事故を受け、小泉進次郎防衛大臣は「極めて残念。原因究明と安全管理の徹底に努める」とコメント。陸上自衛隊は西部方面総監部に事故調査委員会を設置し、機体の整備状況や砲弾の不具合など、多角的に原因を調査する方針です。

また21日は、10式戦車による実弾及び空包の射撃、および日出生台演習場でのすべての訓練を一時中止したということです。