テレビ東京で放送中の乃木坂46出演のゲーム番組『東京パソコンクラブ』が、番組4周年を記念した初のリアルイベント「東京パソコンクラブ ゲーム祭2026『初イベント、いっくよー！』アナタは伝説の目撃者になる！」を、6月27日にベルサール高田馬場で開催することが発表された。

【画像あり】販売されるグッズ一覧

イベントには乃木坂46の吉田綾乃クリスティー、弓木奈於、林瑠奈が出演する。昼の部は開場12時／開演13時、夜の部は開場16時30分／開演17時30分の2公演制。

プログラムは昼公演が「エンジョイ！ゲーム文化祭ブロック」として林瑠奈の“バニーマン”、夜公演が「チャレンジ！本気ゲームブロック」として弓木奈於の“スイカゲーム”、吉田綾乃クリスティーの“APEX”を予定している。

チケットは特典グッズ付き限定チケットが9,800円（税込）、一般チケットが8,000円（税込）。番組最速先行（抽選）の受付は4月18日12時から4月26日23時59分まで実施される。

あわせて、番組グッズの発売も決定した。“オシャレ番長”林瑠奈が全種類監修したTシャツ、ゲーム好きの吉田綾乃クリスティーお気に入りのeスポーツ風ユニフォーム、収納にこだわる弓木奈於が選んだポーチなど、メンバーのこだわりが詰まったラインナップとなる。

販売は『東京パソコンクラブ』公式オンラインストアでの受注販売で、受注期間は4月20日17時から5月6日23時まで。お届けは6月中旬より順次発送予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）