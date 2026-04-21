この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

100均ベビーグッズで損しない！専門家が明かす「買ってはいけない」NGアイテムとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「DAISOベビー用品はどれを買う？専門家がおすすめするのは？」と題した動画を公開した。おくちと姿勢の専門家であるまい先生が、人気の100均ベビーグッズを赤ちゃんの「お口の発達」という独自の観点から厳しくジャッジしている。



動画内でまい先生が最も重視しているのは、赤ちゃんの「正中感覚（体の真ん中を認識する感覚）」や「正しい嚥下」を妨げないかという点だ。



まず、定番の「シリコンエプロン（300円）」については「×」と判定。「硬すぎるため脇が閉めづらく、代償運動によって変な飲み方が習慣化してしまう」と危険性を指摘し、布やナイロン製の柔らかく動きやすいエプロンを推奨した。また、「ベビーストローマグ（300円）」も、舌の動きをストローが邪魔してしまうため、日常的に使うと「お口ポカンの原因になりやすい」と警鐘を鳴らしている。



一方で、意外な高評価を得たのが、介護用の「飲みやすいコップ（100円）」だ。両手でコップを包み込むように持つことで自然と脇が締まり、「正中感覚をしっかりと育てる」という点で「○」と太鼓判を押した。



まい先生は「便利なグッズでも、正中を覚えさせられないパターンもある」と語り、単なる使い勝手だけで選ぶことの落とし穴を説明。赤ちゃんの健やかな成長のために、お口や姿勢の発達という視点からアイテムを選ぶことの重要性を説いている。