＼４月２２日(水) 深夜２時５分から！／

結成15年のアイドルグループなのに知名度はイマイチ…

そんな「ふぉ～ゆ～」が、ついにテレ東初の冠番組が決定！

「ふぉ～ゆ～って、だれ？～40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ～」

テレ東では、4月22日(水)深夜2時5分から、「ふぉ～ゆ～って、だれ？～40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ～」という、あまりにストレートすぎるタイトルの番組がスタートします！（不定期で複数回放送予定）

本番組は、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルでありながら、なぜかなかなかスポットが当たりづらかった!?

ふぉ～ゆ～の魅力を存分に伝えるドキュメントバラエティーです。福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介の4人からなるふぉ～ゆ～は、長い下積み時代を経て培われた圧倒的なダンスパフォーマンスと演技力はもちろん、先輩や後輩からも慕われる唯一無二の実力派アイドルグループ。そんな親しみやすくユーモア溢れる彼らが、結成15周年、そして全員が40歳を迎える節目の年に、ついに日本武道館での初ライブが決定！番組では、ライブに向けたリハーサルや舞台裏に加え、多忙な日々の活動にも密着。今の彼らだからこそ語れる本音、そして覚悟とは…。ふぉ～ゆ～にとって記念すべきテレ東初の冠番組に、ぜひご期待ください！

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

■ふぉ～ゆ～

Q.「ふぉ～ゆ～」から見て「テレ東」はどんなイメージですか？また、「テレ東のカメラならここまで見せていい」「自分たちのこんな部分を暴いてほしい」という覚悟があれば教えてください。

＜福田悠太＞

テレ東さんって、ふぉ～ゆ～っぽいなってずっと思ってました。あ、失礼しました。ふぉ～ゆ～がテレ東さんっぽいのですね。独自の面白さを追求していく。自分達が面白いと思う事を全力でやり切る。この「独自の」という部分が大事です。テレ東さんと、ふぉ～ゆ～のそれぞれの独自さ。これが重なるとどうなるのか。テレ東さんの手によって更に独自さが増えるふぉ～ゆ～を目指したいと思います！

＜辰巳雄大＞

バラエティーもドラマも他局と被らない独自性を感じる。ある一点だけ思いっきり伸ばしていくみたいな。だからこそ、普通のアイドル、芸能人はやらないことをずっと探しているふぉ～ゆ～の日常と現実を垂れ流してほしい。多方面にNGと言われようとも、ふぉ～ゆ～としては垂れ流したい。15周年それくらいの覚悟は持っています。

＜越岡裕貴＞

やっぱりどこか突出している、尖っているイメージ。なので今まで観たことのないふぉ～ゆ～を密着して欲しい。なんでも大丈夫なんで、かかってこい！

＜松崎祐介＞

他の局ではない攻めてるイメージがあります（笑）。ふぉ～ゆ～の仲の良さを世界に広めたいですね。定点カメラをつけて人間モニタリングってどうでしょう？

Q.結成15周年、そして初の日本武道館ライブという節目を刻むこの番組を通して、視聴者の皆さんにどんな

「ふぉ～ゆ～」を見てほしいですか。

＜福田悠太＞

15年間、周りになんと言われようと腐らずに、いや、腐るどころかどんどん自分達で楽しくなっていっているふぉ～ゆ～を知ってもらえたら嬉しいです。まさか武道館という大舞台に立たせてもらえるふぉ～ゆ～。感謝です。この感謝の気持ちを日本武道館のステージで爆発させます。

＜辰巳雄大＞

視聴者の方の中には夢を追いかけていいか今、迷っている方もいると思います。その迷いが他人と比べて自分は諦めようとしている方、他者のアドバイスだけで諦めようとしている方がいたら、諦めなくてもいいのかな？と少しでも思ってもらえる瞬間があったら嬉しいなと思っています。だからこそ、飾ってない生々しいふぉ～ゆ～を見てほしいです。

＜越岡裕貴＞

まず15周年を一緒に盛り上げてくださるテレ東さんに感謝です。かっこいいふぉ～ゆ～もいいのですが、普段の素でいるふぉ～ゆ～を知って欲しいですね。ファンの方の愛称が“おともだち”なので、距離が近いアイドルとして街でいろんな方と絡んでいる姿とかもいいですねー。

＜松崎祐介＞

続けていれば報われるじゃないけども、人間何かを続けていれば必ず素晴らしい景色があるという事を皆様に届けたい。もちろん嫌な事もあるけどそれを凌駕する楽しさを持っていれば無敵って訳だ！

Q.番組を楽しみにしている“おともだち（ファン）”や、初めて「ふぉ～ゆ～」を知る視聴者の皆さんへ、番組の見どころと熱い意気込みをお願いします！

＜福田悠太＞

どうも、ふぉ～ゆ～です。僕らふぉ～ゆ～は、僕たちのファンの皆さんの事を「おともだち」と呼ばせてもらっています。ステージに立ってる人、テレビに出る人、どんな人を見るのが、1番テンションが上がりますか？「おともだち」ですよね？僕たちは、ふぉ～ゆ～と「おともだち」でとても楽しい時間を過ごしております。いつも、思います。「なんて楽しいんだろう」最近は楽しい事ありましたか？この番組を通して、「おともだち」増やしてみませんか？

＜辰巳雄大＞

ふぉ～ゆ～が結成される15年前。その少し前、僕は事務所をやめようとしていました。それはもっともっとエンタメの世界で新たな仕事がしたいと思っていたから。そんな僕が場所を変えず、この15年で信じられない量のエンタメの仕事に触れました。そんな僕のそして、ふぉ～ゆ～の生き方を観てください。

＜越岡裕貴＞

この番組を観たらふぉ～ゆ～を推したくなる、色んな素顔に密着していただいて、ふぉ～ゆ～を丸裸にしていただきたいです。

＜松崎祐介＞

初めましてもそうじゃない方も！どうも！ふぉ～ゆ～で～す！ふぉ～ゆ～を見てどう感じるかい？全員40歳だぜ！？

でもいつまでも少年の様な4人組だぜ！？やるときはやる！ふざける時はふざけるエンターテイナーだぜ！！こんな僕らをこれからもよろしくお願いします！トゥクストゥ～～～～ル～！！

≪番組概要≫

【タイトル】 ふぉ～ゆ～って、だれ？～40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ～

【放送日時】 2026年4月22日（水）深夜2時5分～深夜2時35分

（不定期で複数回放送予定）

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 ふぉ～ゆ～

【公式SNS】 X：@who_is_4U_tx

Instagram：@who_is_4U_tx

【番組HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/whois4u/

【ハッシュタグ】 #ふぉゆだれ