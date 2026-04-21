これからの季節にぴったり！ミスタードーナツから新感覚のドリンク『シャリもぐフルーツフローズン』が登場
ダスキンが運営するミスタードーナツは、27日から『シャリもぐフルーツフローズン』の2種を期間限定で発売する。
【写真】まったりとした甘さの「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」
同商品は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品。
「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」（テイクアウト680円／イートイン693円）。は、香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発したドリンク。具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクを加えた。マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わいに仕上げている。
「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」（テイクアウト680円／イートイン693円）は、台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンク。具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいに仕上げている。
※価格は全て税込
【写真】まったりとした甘さの「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」
同商品は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンク。これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことでもぐもぐとした満足感を楽しめる商品。
「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」（テイクアウト680円／イートイン693円）。は、香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発したドリンク。具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクを加えた。マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味を感じられる味わいに仕上げている。
「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」（テイクアウト680円／イートイン693円）は、台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンク。具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいに仕上げている。
※価格は全て税込