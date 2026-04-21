◆園田競馬４日目（４月２１日）

《小牧 太》

６３勝。ブエラフェルテ（１０Ｒ）に自信。「仕上がりはいい」（◎）。ホルンフェルス（６Ｒ）も「状態は変わらず。いい感じで臨めそう」（◎）。ディザーヴユー（９Ｒ）は「休み明けがどうか」（○）。

《下原 理》

４７勝。セクシーキャット（１２Ｒ）に前進を見込む。「叩き２走目で」（◎）。フークタオユエン（３Ｒ）も「前走で気の悪さを見せなかったのは収穫」（◎）。テーオーパーソナル（４Ｒ）は「もたれる面があるので、うまくカバーしたい」（○）。ロミヒ（９Ｒ）も「それなりには来るのだが…。勝つまではどうか」（○）。

《田野 豊三》

４１勝。期待のアドワン（１０Ｒ）は「能検、追い切りを順調に消化して、だいぶ良くなってきた。体が増えていなければ」（◎）。テッシン（８Ｒ）も「折り合いが大事。久々なのどこまで成長しているかがカギ」（◎）。タイキフォース（１１Ｒ）は「砂を被ると折り合いが付く。２走目でどこまで」（○）。レディーペガサス（２Ｒ）も「テンに行ってどこまで粘れるか」（○）。ジュンオーズ（９Ｒ）は「前回は掛かったので、折り合い重視で運びたい」（○）。メメニシコリ（１Ｒ）も「相手なりに脚は使う」（○）。ギフトバスケット（６Ｒ）は「Ｃ２勝った時は手ごたえが違ったんですが…。クラスの壁でしょうか」（△）。

《杉浦 健太》

３０勝。スノーデイ（５Ｒ）で勝利を意識。「降級したのでチャンスはある」（◎）。スマートリアファル（１１Ｒ）も「いい脚を持っている。強気に乗ってみる」（◎）。アモールファティ（１Ｒ）は「この相手ならの気持ち」（◎）。キーベスト（６Ｒ）も「クラスの壁はないと思うし、８２０メートル戦で見直したい」（◎）。ピースマッチング（１０Ｒ）は「ロスなく運んでどこまでやれるか」（○）。

《笹田 知宏》

１８勝。ワンダーキュイラス（４Ｒ）に気合。「惜しいレースが続いている」（◎）。デュアルタスク（６Ｒ）は「コーナーワークで置かれなければ」（○）。エルミラージュ（２Ｒ）は「Ｃ３を勝てずに昇級しているので…」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。バフェ（６Ｒ）に手応え。「このクラスでも戦える。内枠をどう乗りこなすか」（◎）。ヤザン（９Ｒ）は「前走同様に逃げに持ち込んで」（○）。タオロマイ（１０Ｒ）も「こちらも逃げの形に持ち込めたら」（○）。

《新庄 海誠》

１２勝。チョウウマクイク（３Ｒ）に好感触。「休み明けの前走もよく走っているし、叩いてよくなっているはず」（◎）。キャッチマイアイ（７Ｒ）も「前走が予想以上の走り。しかも少頭数で競馬もしやすい」（◎）。ミコカスターニャ（２Ｒ）は「ゲートは速いので逃げ、２番手で競馬ができそう」（○）。ウィンザーロア（１２Ｒ）も「しまいに懸けたい」（○）。

《松木 大地》

９勝。お薦めはフューチャーライト（７Ｒ）で「状態は維持できている」（◎）。エロイムエッサイム（１２Ｒ）は「久々に騎乗しているが、その時よりも成長しているので期待している」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触