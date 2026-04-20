ViVi専属モデル・アリアナさくら＆雑賀サクラ、ヘルシーボディで夏フライング
ViVi専属モデルのアリアナさくらと雑賀サクラが、ViViの夏恒例となる水着企画『さくサクのSUMMER MEMORIES』に登場。今年は石垣島でロケを敢行し、ひと足早く可愛い水着と思い出づくり。今年ViViがイチオシの、トレンド柄の水着から韓国やタイの派手でユニークな水着はもちろん、さくらとサクラの美くびれ、美ヒップに惚れぼれするビジュアルカットが盛りだくさんとなっている。
【写真】元気いっぱい！水着ではしゃぐアリアナさくら＆雑賀サクラ
普段からメリハリボディがスタッフにも好評のアリアナさくらと雑賀サクラが、ViVi編集部からのラブコールで2年連続水着ロケへ。ふたりは撮影日に向け、ジムに通ったり、食事を調整したりと、水着が似合うカラダ作りに挑んでいた。
スタッフも張り切ってロケ準備を進める中、出発前日の天気予報では3日間雨だったが、石垣島に到着して早々にアリアナさくらが「なんだか晴れる気がする！」と宣言。1日目のロケハン時には、雨の場合の撮影場所を考えていたほど、どんより雲が広がっていたのですが、諦めることなくてるてる坊主まで作ってくれたモデルズ。
撮影当日、早朝から準備をしていざ撮影というタイミングで、モデル2人が砂浜を歩いていると、雲の隙間から青空がのぞき、太陽の光が降り注ぐミラクルが。“さくサク”は後光を連れて現れていた。
普段からメリハリボディがスタッフにも好評のアリアナさくらと雑賀サクラが、ViVi編集部からのラブコールで2年連続水着ロケへ。ふたりは撮影日に向け、ジムに通ったり、食事を調整したりと、水着が似合うカラダ作りに挑んでいた。
スタッフも張り切ってロケ準備を進める中、出発前日の天気予報では3日間雨だったが、石垣島に到着して早々にアリアナさくらが「なんだか晴れる気がする！」と宣言。1日目のロケハン時には、雨の場合の撮影場所を考えていたほど、どんより雲が広がっていたのですが、諦めることなくてるてる坊主まで作ってくれたモデルズ。
撮影当日、早朝から準備をしていざ撮影というタイミングで、モデル2人が砂浜を歩いていると、雲の隙間から青空がのぞき、太陽の光が降り注ぐミラクルが。“さくサク”は後光を連れて現れていた。