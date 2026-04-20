渡辺美奈代、アク抜きから丁寧に仕込んだ筍料理3品披露「盛り付けセンスが料亭レベル」「春の味覚最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月19日、自身のInstagramを更新。筍づくしの夜ご飯を披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「本格的で素晴らしい」料亭レベルの筍料理3品
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、贈られた筍を使った夕食を投稿。薬味を添えた筍のお刺身、炊きたての筍ごはん、筍入りの味噌汁を披露した。 また「筍はアク抜きから」とし、大鍋に米ぬかと唐辛子を入れて丁寧に下処理する様子も公開している。
この投稿は「アク抜きもするのすごい」「春の味覚最高」「筍ごはん美味しそう」「盛り付けセンスが料亭レベル」「手際がいい」「本格的で素晴らしい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「本格的で素晴らしい」料亭レベルの筍料理3品
◆渡辺美奈代、旬の筍ごはんを堪能
渡辺は「頂き物の筍で夜ごはん」とつづり、贈られた筍を使った夕食を投稿。薬味を添えた筍のお刺身、炊きたての筍ごはん、筍入りの味噌汁を披露した。 また「筍はアク抜きから」とし、大鍋に米ぬかと唐辛子を入れて丁寧に下処理する様子も公開している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿は「アク抜きもするのすごい」「春の味覚最高」「筍ごはん美味しそう」「盛り付けセンスが料亭レベル」「手際がいい」「本格的で素晴らしい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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