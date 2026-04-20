【東京ディズニーシー新グッズ】 5月25日 発売予定

東京ディズニーシーは、8つのテーマポートをモチーフとした新グッズを5月25日に発売する。価格はぬいぐるみバッジが3,000円など。

今回登場するのは、東京ディズニーシーの8つのテーマポートの魅力を詰め込んだグッズ。マーメイドラグーンのショップ「スリーピーホエール・ショップ」のクジラをモチーフにしたバッグチャームや、ミステリアスアイランドの火山と海底をモチーフにしたタンブラー、またアメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」のティッシュボックスカバーなど、ユニークなグッズが揃う。

また8つのテーマポートがデザインされたカチューシャやハット、Tシャツなども登場する。

シールセット 1,400円

ボールペン〈サラサ〉セット 2,200円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ポストカード 350円

ノート 1,400円

ピンバッジ 1,900円

ピンバッジセット 11,000円

チャームセット（ランダム。全8種） 1,300円

チャームセット（8種セット） 10,400円

キーチェーン 1,700円

カチューシャホルダー 1,700円

バッグチャームケース付き 1,600円

ぬいぐるみバッジ 3,000円

ぬいぐるみバッジ 3,000円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ぬいぐるみチャーム 2,600円

ステンレスボトル 4,200円

タンブラー 3,200円

クッション 4,500円

ティッシュボックスカバー 3,600円

サシェ（ランダム。全8種） 1,700円

サシェセット（8種セット） 13,600円

ミニタオル 1,300円

Tシャツ S/M/L/LL:3,200円 3L:3,500円

カチューシャ 2,600円

ハット 3,600円

トートバッグ 5,500円

ショルダーバッグ 3,900円

きんちゃくセット 1,800円

きんちゃくセット 1,800円

ショッピングバッグ 4,300円

パスケース 4,800円

キャンディー 800円

チョコレート 2,200円

チョコレートサンドクッキー 1,500円

タルト 2,400円

ラスク 1,600円

スーベニアプレート 対象メニューにプラス900円

スーベニアカップ 対象メニューにプラス900円

スーベニアランチケース 対象メニューにプラス1,500円

スーベニアタンブラーセット 対象メニューにプラス1,400円

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(C)Disney

