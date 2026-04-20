東京ディズニーシー、「S.S.コロンビア号」ティッシュボックスカバーなどを5月25日発売8つのテーマポートグッズ。火山タンブラーやクジラバッグチャームも
東京ディズニーシーは、8つのテーマポートをモチーフとした新グッズを5月25日に発売する。価格はぬいぐるみバッジが3,000円など。
今回登場するのは、東京ディズニーシーの8つのテーマポートの魅力を詰め込んだグッズ。マーメイドラグーンのショップ「スリーピーホエール・ショップ」のクジラをモチーフにしたバッグチャームや、ミステリアスアイランドの火山と海底をモチーフにしたタンブラー、またアメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」のティッシュボックスカバーなど、ユニークなグッズが揃う。
また8つのテーマポートがデザインされたカチューシャやハット、Tシャツなども登場する。
シールセット 1,400円
ボールペン〈サラサ〉セット 2,200円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ポストカード 350円
ノート 1,400円
ピンバッジ 1,900円
ピンバッジセット 11,000円
チャームセット（ランダム。全8種） 1,300円
チャームセット（8種セット） 10,400円
キーチェーン 1,700円
カチューシャホルダー 1,700円
バッグチャームケース付き 1,600円
ぬいぐるみバッジ 3,000円
ぬいぐるみバッジ 3,000円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ぬいぐるみチャーム 2,600円
ステンレスボトル 4,200円
タンブラー 3,200円
クッション 4,500円
ティッシュボックスカバー 3,600円
サシェ（ランダム。全8種） 1,700円
サシェセット（8種セット） 13,600円
ミニタオル 1,300円
Tシャツ S/M/L/LL:3,200円 3L:3,500円
カチューシャ 2,600円
ハット 3,600円
トートバッグ 5,500円
ショルダーバッグ 3,900円
きんちゃくセット 1,800円
きんちゃくセット 1,800円
ショッピングバッグ 4,300円
パスケース 4,800円
キャンディー 800円
チョコレート 2,200円
チョコレートサンドクッキー 1,500円
タルト 2,400円
ラスク 1,600円
スーベニアプレート 対象メニューにプラス900円
スーベニアカップ 対象メニューにプラス900円
スーベニアランチケース 対象メニューにプラス1,500円
スーベニアタンブラーセット 対象メニューにプラス1,400円
イメージカット
(C)Disney