IVEウォニョン、肩チラ＆ツインテール姿にファン悶絶「ビジュ最強すぎる」「可愛さと美しさのバランスが神」
【モデルプレス＝2026/04/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の日本公式X（旧Twitter）が、4月19日に更新された。ウォニョン（WONYOUNG）がツインテールのヘアスタイルでワンショルダートップスに身を包んだ姿が公開され、話題を集めている。
【写真】21歳KPOP美女、デコルテ際立つツインテール姿
4月18日、19日の2日間にわたり、京セラドーム大阪でワールドツアー「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’」の日本公演を開催したIVE。投稿では「京セラドームに来てくれたダイブのみんな！！本当にありがとう、心から愛してるよ 私の次も期待してくれるよね？約束！」とファンへのメッセージとともにウォニョンのソロショットを公開している。ふわりとしたツインテールに大ぶりの白と赤のアイテムをつけた可愛らしいヘアスタイルを披露。トップスは黒のワンショルダーで、美しい肩のラインが際立つスタイルとなっている。
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「可愛さと美しさのバランスが神」「破壊力すごい」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女、デコルテ際立つツインテール姿
◆ウォニョン、美肩ライン際立つワンショルトップス＆ツインテール姿披露
4月18日、19日の2日間にわたり、京セラドーム大阪でワールドツアー「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’」の日本公演を開催したIVE。投稿では「京セラドームに来てくれたダイブのみんな！！本当にありがとう、心から愛してるよ 私の次も期待してくれるよね？約束！」とファンへのメッセージとともにウォニョンのソロショットを公開している。ふわりとしたツインテールに大ぶりの白と赤のアイテムをつけた可愛らしいヘアスタイルを披露。トップスは黒のワンショルダーで、美しい肩のラインが際立つスタイルとなっている。
◆ウォニョンの投稿に「ビジュ最強すぎる」と反響
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「可愛さと美しさのバランスが神」「破壊力すごい」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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