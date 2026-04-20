ヤクルトは28日から本拠地で阪神との3連戦を迎える

首位のヤクルトは20日、球団公式ホームページなどで、今月28日に神宮球場で行われる阪神戦のチケットが完売したと発表した。現在、阪神はヤクルトに次ぐリーグ2位。今季初となる本拠地での対決に、早くもファンの熱が高まっているようだ。

ヤクルトはこの日の午前10時30分に公式X（旧ツイッター）を更新。「4/28開催予定の阪神タイガース戦のチケットは完売となりました！ 誠にありがとうございます。皆さまのご来場を心よりお待ちしております！」と公開した。

ヤクルトはここまで14勝5敗の貯金「9」でセ・リーグの首位に君臨している。2021、2022年のリーグ連覇後は、2023年から5位、5位、最下位と苦しんでいただけに、驚きの“開幕ダッシュ”となっている。

直近のヤクルトの本拠地カードでは、今月18、19日の巨人戦も完売となっていたが、売り切れが発表されたのはともに前日だった。現在0.5ゲーム差の2位にいる阪神との“直接対決”だけに8日前ながら、すでにファンの熱感も上昇しているようだ。

球団の発表にファンも反応。「首位攻防となるようにヤクルトさんについていきます」「えらい人気やのぉ」「は、はやい」「魅力があるってこと」「完売はすごい」「もう!? 試合までまだ一週間くらいあるのに」「人気球団だなぁ」「さすが首位攻防戦（のはず）」「強くなったらチケット争奪戦」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）