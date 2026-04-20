ドジャースは19日（日本時間20日）、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」会員を対象に2025年のワールドシリーズチャンピオンリングを贈呈する特別プレゼント企画「Special Dodgers 2025 World Series Ring Giveaway」を実施すると発表した。

本企画は、日本公式ファンクラブに入会して応募した会員の中から、抽選で選ばれた1人に、米国の名門ジュエリーブランド「Jostens（ジャスティンズ）」が製作したドジャース公式2025年ワールドシリーズチャンピオンリング（D-tier）を贈呈する。

昨季のワールドシリーズ連覇を象徴する実際のチャンピオンリングで、ドジャースの歴史と栄光を体現する特別なアイテム。さらに本リングには、当選者の名前を刻印する予定で、単なる記念品にとどまらない“ドジャースの歴史の一部を所有する”アイテムとなる。企画の応募締切は日本時間5月10日23時59分。

球団のチケットセールス＆サービス担当バイスプレジデントのセバスチャン・リバス氏は「今回、日本のファンクラブ会員の皆さまの中から1名の方に、ドジャースの歴史そのものとも言える特別なアイテムを手にしていただける機会を提供できることを、大変光栄に思います。このリングは、ワールドシリーズ連覇という偉業を象徴する“本物のチャンピオンリング”であり、そこにご自身の名前が刻まれることで、その価値はさらに特別なものとなります。私たちは、ファンの皆さまに“ドジャースファミリーの一員である”と実感していただきたいと考えています。本企画は、その想いを体現する取り組みであり、ファンの皆さまとチームとの絆をより一層深める機会になることを願っています」とコメントした。