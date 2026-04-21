◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は好機でニゴロに倒れた。4−1の4回1死満塁の好機で第3打席を迎え、相手先発・キンタナの初球、内角球を強振した。ただ、打球は一塁手正面に飛ぶライナーとなり、二塁に転送され飛び出していた二塁走者・ロハスもアウト。痛恨の併殺打になった