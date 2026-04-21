タイで毎年行われる「徴兵くじ」に、異変が起きている。志願者の増加により、くじが行われないケースも出るなど、制度に変化の兆しが見えているのだ。背景には、待遇改善や経済状況、国境情勢の影響があるとみられる。「赤か黒か」で人生が決まる徴兵制度「うおぉぉ…！」歓声とどよめきが交錯する会場。その場は、宝くじの抽選会かライブ会場のような熱気に包まれていた。しかし、ここで行われているのは、人生を左右する「徴兵く