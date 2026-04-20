すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店「しゃぶ葉」が、北海道産の牛肩ロースやラム肉が楽しめる「北海道産牛肩ロース食べ放題」を4月24日から数量限定で販売します。

【写真】えー！ 豪華！ ラムしゃぶコース「北海道味噌だし」も！ 価格一覧も公開！

「北海道産牛肩ロース食べ放題」は、「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」と「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」の2種類が選択可能。程よいサシと肉のうまみが味わえる国産交雑牛の肩ロースを甘じょうゆだしの「本格すき焼きだし」で楽しめます。ラムしゃぶコースを注文すると、無料で「北海道味噌（みそ）だし」にもしてもらえます。

「北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」では、北海道産の「じゃがいも」と「コーン」、「ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」では、北海道産のじゃがいも、コーンに加え、「帆立（ホタテ）」と「モッツァレラチーズ」もオーダーできます。

小学生以下限定で、「鍋やしゃぶ葉店内に見立てた台紙」と「しゃぶ葉の食材やしゃぶ葉フレンズのシール」のセットがプレゼントされるキャンペーンも行われます。

「北海道産牛肩ロース食べ放題」の価格は、平日ランチが3739円（以下、税込み）、平日ディナーが4399円。土日祝はプラス220円。また、小学生は1099円、幼児は無料です。