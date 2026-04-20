「交友関係どうなってんのw」イモトアヤコ、工藤静香の誕生日を祝う「姉妹みたい」「仲良しなんですね」
タレントのイモトアヤコさんは4月19日、自身のInstagramを更新。歌手の工藤静香さんの誕生日を祝ったことを報告し、写真を公開しました。
【写真＆動画】工藤静香の誕生日を祝うイモトアヤコ
また、同日には工藤さんも自身のInstagramを更新。「忙しいのに〜 絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜」とつづり、イモトさんとのツーショットを公開しています。とても仲良しな2人です。
ファンからは「仲良しなんですね！」「交友関係どうなってんのw」「お友達なのが羨ましい」「本当に人気者ですね！」「豪華なツーショット」「仲良し姉妹みたい」「いい笑顔〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】工藤静香の誕生日を祝うイモトアヤコ
「お友達なのが羨ましい」イモトさんは「静香さん #happybirthday お誕生日おめでとうございます」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。工藤さんとのツーショットと2人で街を散歩する様子です。イモトさんが準備したバースデーケーキも写っています。
ファンからは「仲良しなんですね！」「交友関係どうなってんのw」「お友達なのが羨ましい」「本当に人気者ですね！」「豪華なツーショット」「仲良し姉妹みたい」「いい笑顔〜」などの声が寄せられました。
誕生日を祝い合う仲の2人1月24日の投稿では、逆に工藤さんから誕生日を祝福されたことを報告したイモトさん。意外な交友関係にも思えますが、誕生日を祝い合うほど親しい仲のようです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)