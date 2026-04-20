「キレッキレだな！」「間違いなく代表に必要」日本代表“衝撃落選”の30歳MFが大一番で魂の今季初ゴール！森保J復帰待望論が過熱「これで呼ばないとか無理すぎる」「W杯連れて行こう」
現地４月19日に開催されたポルトガルリーグの第30節で、守田英正を擁するスポルティングは、宿敵ベンフィカとホームで対戦。後半アディショナルタイムに失点を喫し、１−２で敗れた。
この大一番で、一時は同点とするゴールを叩き込んだのが、ハンドで先制点となるPKを献上していたボランチの守田だった。
０―１で迎えた72分、右サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、ネットを揺らしてみせた。
この名誉挽回の今季初ゴール以外にも、気合いを前面に出して攻守に奮闘した日本代表MFに対し、インターネット上では次のような声が上がった。
「一気にコンディション上げてきたな」
「この状態でもう守田呼ばないとかないですよね森保さん」
「いや、攻守にバチバチ効いてるやん。代表に必要だ」
「守田は調子いいな、今の守田なら呼ぶべき」
「キレッキレだな！間違いなく代表に必要だよ」
「これ入らなかったら森保やべえよ。」
「これで呼ばないとか無理すぎる」
「森保さんも嬉しい悲鳴上げてそうだ」
「やっぱワールドカップ連れて行こう」
「この活躍してる選手を代表呼ばないのは無理があるぞ」
３月には、１年ぶりの復帰が濃厚視されていた日本代表のメンバーから衝撃の落選となった30歳のMFはここにきて調子が上向き。森保ジャパン復帰待望論は過熱するばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】守田英正が宿敵とのダービーで決めた渾身のヘッド弾
この大一番で、一時は同点とするゴールを叩き込んだのが、ハンドで先制点となるPKを献上していたボランチの守田だった。
０―１で迎えた72分、右サイドからのクロスにドンピシャのヘッドで合わせ、ネットを揺らしてみせた。
この名誉挽回の今季初ゴール以外にも、気合いを前面に出して攻守に奮闘した日本代表MFに対し、インターネット上では次のような声が上がった。
「この状態でもう守田呼ばないとかないですよね森保さん」
「いや、攻守にバチバチ効いてるやん。代表に必要だ」
「守田は調子いいな、今の守田なら呼ぶべき」
「キレッキレだな！間違いなく代表に必要だよ」
「これ入らなかったら森保やべえよ。」
「これで呼ばないとか無理すぎる」
「森保さんも嬉しい悲鳴上げてそうだ」
「やっぱワールドカップ連れて行こう」
「この活躍してる選手を代表呼ばないのは無理があるぞ」
３月には、１年ぶりの復帰が濃厚視されていた日本代表のメンバーから衝撃の落選となった30歳のMFはここにきて調子が上向き。森保ジャパン復帰待望論は過熱するばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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