「キレッキレだな！」「間違いなく代表に必要」日本代表“衝撃落選”の30歳MFが大一番で魂の今季初ゴール！森保J復帰待望論が過熱「これで呼ばないとか無理すぎる」「W杯連れて行こう」

衝撃落選の選手に「代表に必要」