歌手の松山千春が１９日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。マネジャーとのわんこそば食い“競争”に敗れたことを明かした。

松山は開催中の「デビュー５０周年記念 松山千春コンサート・ツアー２０２６春」のために１３日に盛岡入りしたという。「これ、盛岡といったらわんこそばしかない、っていうんでな。俺は大好きだから。わんこそば、行ってですね。俺は１１１杯、うちのマネジャーの井上が１１２杯」と１杯及ばなかったことを明かした。

この結果に「あいつはね、タレントをタレントと思ってませんね。普通、俺が１１１なら１１０にするべ。１杯多い１１２にするなんてね、信じられませんね」と恨み節。一方で第２マネジャーは７０杯台と気遣いをみせたと実感。「可愛いよ、お前。偉いよ」とうれしそうに振り返った。

続けて「わんこそばっていうのは、まあ、うまくできたもんだと思うしね。盛岡行ったら必ず、自分は食わせていただいているわけでありますけどね」と話し、翌日の昼食もそばを食べたという。「要はそばが好きなんだな、俺はな。本当に麺類は大好きだなとつくづく思います」と率直に語っていた。

その後、井上マネジャーが長くマネジャーを務めていることに触れて「長いことマネジャーやってくれててよ、１１２杯はないんじゃないか。やっぱりどこか１１０杯というね、気持ちがあっていいんじゃないか」と諭すように話していた。