上沼恵美子（70）が19日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。最近の芸能界の結婚、離婚の話題を受けて、熟年離婚について言及した。

ともにMCを務める高田純次が熟年離婚について「一般の方が60歳で30年以上、一緒になっていて、別れるとガタガタになってしまうんじゃない？」と話すと、上沼は「男はね。ハハッ」と即答し、両手を広げて「女は羽ばたくんじゃない？」と言い切った。

高田は「男はガタガタになる」と繰り返すと、上沼は「電子レンジの温めもできへん。要するに何もできないからよ。タオルは？ 爪切りは？ どこや」とガタガタになる男性をバッサリ切り捨てた。

熟年離婚の話題から、スーパーの野菜売り場で「小松菜はどこや！」と怒鳴っている“お騒がせ男”を目撃したという。

「だれに言うてるねん？ 店員さんに聞いてるんでしょうけどね」と推測し、「（見分けるのが）ややこしい小松菜なんて買いに来るな。キャベツも分からんオッサンが『小松菜はどこや！』。これはみんなが迷惑なんですよ。『小松菜は買うな！』」とオチをつけ、笑わせた。